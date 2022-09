“¿Funcionan los taxis? No señora, estamos de huelga hasta el lunes”

Las preguntas de "¿funcionan los taxis?" se sucedían entre los viajeros que llegaban a la estación de María Zambrano este sábado que no obtenían más respuesta que un "no señora, estamos de huelga hasta el lunes". "Y ahora, ¿qué hacemos?" "Puede coger el autobús o el cercanías, depende dónde vaya".

Los paros se siguen sucediendo en la ciudad de Málaga, a lo que se suma que hasta el lunes sólo operarán con servicios mínimos, unos 205 taxis. En los puntos clave de la ciudad, se iniciaba una nueva jornada en la que dejaban paralizado su trabajo de 11:00 a 13:00. La estación María Zambrano empezaba a recibir a los viajeros del fin de semana que han venido a la capital a pasar unos días o bien de paso.

“Yo estoy aquí para recoger a mi hijo que viene en tren desde Barcelona. He estado siguiendo la huelga y al ver que se iba a alargar todo el fin de semana y que el parón coincidía en su horario no me ha quedado otra”, ha explicado María Caro.

Maria Belén Ramírez pensaba coger un taxi al aeropuerto porque “me gusta más que el transporte público, pero tendré que coger el Cercanías porque si la huelga es hasta las 13.00 no llego ni a facturar”.

A algunos de ellos les ha pillado por sorpresa que esta huelga siga en pie y pensaban que al ser fin de semana los taxis volverían a su servicio habitual. Otros, ya precavidos por lo que habían escuchado de amigos o leído en medios, se habían hecho a la idea de que o tendrían que buscar una alternativa para su viaje o bien tendrían que esperar a que acabaran las horas de parón.

“Estaba un poco confundido porque he visto un par de taxis en la puerta solamente pero tenían el cartelito apagado y no había taxistas por ningún sitio”, ha agregado Juan Arroyo.

Mario García ha venido con unos amigos para terminar de disfrutar el verano antes de empezar el año y se “han encontrado con este percal”. “Los Uber encima están carísimos, es que se nos va absolutamente de precio así que ahora veremos cómo llegamos a Mijas”.

“Supongo que si están protestando es con motivo y con razón, de todas maneras ya estoy viendo que es huelga de un par de horas, también están cumpliendo con la ciudadanía”, ha agregado Paqui Toro.

Manuel Soto ha aclarado que “no me extraña que estén de huelga la verdad, con estas cosas modernas que usan los jóvenes más baratas es normal que luchen por sus derechos”.

Los taxistas seguirán reclamando a la Junta que de regule las licencias de los VTR porque, aseguran “se sienten engañados”. La huelga se alargará todo el fin de semana de 11:00 a 13:00 y las zonas afectadas son el aeropuerto, las estaciones de autobús y tren y el puerto.

“Nosotros lo que queremos es que se note el trabajo que hacemos y este tipo de vehículos lo que hacen es desplazar nuestro trabajo”, ha explicado Pepe Durán, taxista de Elite Taxi Provincial Málaga.

“A través del decreto ley que sacará la Junta el próximo miércoles podrán reactivarse las 1.300 licencias que quedaron bloqueadas a VTR y eso significa que volverán a tener el mismo amparo que tenían antes”, ha añadido Juan Alarcón, taxista de Aumat, Asociación Unitaxi.

“Puedes comprobar que estamos cumpliendo los servicios esenciales. Evidentemente si se acerca alguien y nos dice que tiene algún problema y no puede desplazarse de otra manera les vamos a ayudar”, ha concluido Pepe Durán.

“Estamos notando el apoyo de la gente, en lugar de enfadarse con nosotros o recriminarnos algo, nos preguntan por opciones para seguir su recorrido”, ha añadido Juan Alarcón. “En Málaga casi todo el mundo al que le preguntes tiene algún familiar que es taxista, así que es algo que puede entenderse a nivel poblacional”.

En el aeropuerto, las colas de pasajeros empezaban a formarse frente a los carteles de “taxi” que permanecían apagados hasta las 13:00. Aquí también se estaban cumpliendo los servicios mínimos, que incluyen a mujeres embarazadas, mujeres con niños pequeños y discapacitados o personas que tengan alguna enfermedad que les impida moverse de otra manera.

“La gente apoya bastante esto y nos dice que están con nosotros”, ha agregado Miguel Ángel Martín, presidente de la Confederación de Taxis de la Costa del Sol. “Las multinacionales no pueden destruir el servicio público de taxi totalmente regulado. Hay que diferenciar lo que es un servicio público inmediato de quien sólo se aprovechan de la gente y no solo suben los precios, sino que muchas veces lo triplican”.

La huelga estará vigente hasta este lunes 26 a las 7:00 de la mañana, pero Miguel Ángel Martín ha asegurado que “la huelga podría recrudecerse en caso de que la Junta no dé una respuesta a las reivindicaciones del taxi andaluz”.