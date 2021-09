Los taxistas de Málaga exigen más control sobre los VTC y denuncian la "poca regulación"

El sector del taxi toma las calles del centro de Málaga para reivindicar mayores medidas de control sobre los vehículos de turismo con conductor (VTC). Los profesionales de la conducción se reunieron en la mañana del jueves 23 de septiembre, en la parada de taxis de la estación de tren María Zambrano, para marchar por la avenida Manuel Agustín Heredia “de forma pacífica”. Con esto, exigen a las administraciones una regulación para los servicios que prestan.

Los representantes de Aumat, Taxi-Unión, Élite Costa del Sol, Amata y el Grupo de Movilización de la Costa del Sol acudieron a la manifestación que partió a las 10:30 desde la estación. Todas las asociaciones convocantes se unieron para pedir la restitución de la proporcionalidad de una licencia de VTC por cada 30 de taxis en servicio. También se solicita que se apliquen sanciones a los transportistas que no cumplan con la normativa, ya que este servicio no puede llevarse a cabo si previamente no es precontratado, algo que no siempre sucede.

El portavoz del Grupo de Movilización del Taxi en la Costa del Sol, Jesús Báez, expresó que esta protesta traspasa las fronteras malagueñas. “Tenemos con nosotros taxistas de Madrid, porque hablamos de un problema que repercute a nivel nacional”, señaló. “El sector del taxi está en contra del incumplimiento de la ley, y la poca regulación que nos ampara frente a los VTC no se cumple”, comentó Báez.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional del Taxi, Julio Sanz García, afirmó que el taxi “saldrá a la calle siempre que se le necesite”. “El Tribunal Supremo nos defiende como un servicio público y general”, apostilló. Pedro Ruiz, en representación de la Asociación Unificada Malagueña de Autónomos del Taxi aclaró que la protesta no iba dirigida en contra de ningún ente en concreto. “Pedimos que los acuerdos y compromisos a los que se llegaron en el año 2017 se hagan efectivos, y que la Policía realice su correspondiente vigilancia y control”, explicó. “Nos dicen que no hay medios para ejercer ese control, lo que creemos es que no hay voluntad política”, sentenció.

Por su parte, algunos miembros del pleno de la corporación municipal mostraron su apoyo al sector. En este sentido, el portavoz del grupo socialista, Daniel Pérez, y la concejala portavoz adjunta de Adelante Málaga, Francisca Macías, expresaron públicamente su apoyo al sector. “Queremos que la ciudadanía se sensibilice y apoye a los taxistas de la ciudad que sufren de competencia desleal”, expresó Daniel Pérez. En esta misma línea, Macías indicó que en Málaga la situación actual en la que se encuentran los taxis es “la jungla”. “En la ciudad hay más de un VTC por cada taxi”, indicó la portavoz adjunta de Adelante Málaga.

Posteriormente se inició la marcha hasta el ayuntamiento de Málaga. Los taxis ocuparon el carril derecho libre para no cortar la circulación. De igual forma, los conductores pararon los vehículos en el Paseo del Parque y se concentraron a las puertas del consistorio.