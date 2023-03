Las telecos en pie de guerra! Una revolución a punto de estallar

LAS empresas de telecomunicaciones están más que preocupadas por el papel secundario que han tenido en la revolución que ha supuesto internet, hasta ahora su negocio se había centrado principalmente en cobrarnos por acceder a la red de redes a cambio de mantener la infraestructura de comunicaciones pero esto se va a terminar y van a exigir su parte del pastel.

En las dos últimas décadas se ha podido ver como paulatinamente hemos dejado de comunicarnos a través de llamadas telefónicas analógicas y los antaño populares SMS, ahora todo eso, ha quedado relegado prácticamente a las notificaciones con la administraciones, la sanidad y las molestas e incesantes llamadas de las empresas de spam y demás fraudes telefónicos, que hacen que miremos con recelo y desconfianza cuando suena nuestro teléfono.

Ahora nuestros familiares, amigos y clientes se comunican con naturalidad a través de WhatsApp, Telegram, Gmail, Zoom y cientos de plataformas más donde podemos realizar multiconferencias o compartir sin ningún pudor con nuestra familia hasta la última foto en paños menores y una piña colada de nuestras vacaciones. Todo al precio de una tarifa plana de Internet.

Las operadoras llevan años pidiendo que la inversión en infraestructuras sea compartida

Las operadoras son conscientes que han cedido un enorme espacio y poder a todas esas plataformas digitales que sacan el máximo provecho al ancho de banda suministrado por sus redes pero del que apenas saborean beneficios para lo que antaño disfrutaban. No es que sea una novedad, desde hace años están pidiendo que la inversión en esas infraestructuras no corra únicamente a cargo de las operadoras de telecomunicaciones y sea soportado también por las plataformas –es decir, finalmente, por los clientes de estas, para que nos vamos a engañar-. Ahora ya son conscientes que un modelo de negocio enfocado únicamente en cobrar a los usuarios por su acceso a internet ya no es lo suficiente para los tiempos que se avecinan y quieren ampliar sus beneficios con una nueva estrategia y modelo completamente diferente. La parte buena es si se cumpliesen lo prometido podría beneficiarnos.

Por ello más de una veintena de las principales empresas de telecomunicaciones y la mismísima GSMA, la organización global que unifica el ecosistema de operadoras, anunciaron en el Mobile World Congress de Barcelona la iniciativa Open Gateway con el que pretenden dar un puñetazo en la mesa y cambiarlo todo. Y bueno, visto que controlan todas las “rutas” de acceso parece que tienen las de ganar. ¿Pero esto es necesariamente bueno o malo? No hay una respuesta de blancos y negros, si no una amplia escala de grises que se dilucidará en no mucho tiempo.

Quantum Babylon Quantum Babylon es una entidad social de desarrollo y asesoramiento tecnológico y a través de este espacio pretendemos explicar de forma amena sobre los retos tecnológicos presentes y futuros a los que nos enfrentamos. Podéis conocer más de nosotros entrando a nuestra web www.quantumbabylon.org.

Si alguien pensaba que quedaba algún resquicio de la reclamada “neutralidad en la red” que se vaya olvidando, ese cuento de hadas se esfumó hace tiempo

La iniciativa anunciada para dar el sorpasso en el mundo digital, significa que las operadoras adheridas al proyecto Open Gateway ofrecerán directamente varios tipos de APIs estandarizadas a los clientes y que podrán funcionar en cualquiera de las telecos unidas al proyecto.

Una API (en inglés, interfaz de programación de aplicaciones) No es más, en resumen, que líneas de código, el cual permite que diferentes aplicaciones o programas se comuniquen y compartan datos o funcionalidades. Gracias a esto los desarrolladores, al tener acceso a estas APIs, puestas por las operadoras, podrían aprovechar múltiples capacidades que ofrecen las redes, incluidas las nuevas 5G y poder configurarlas según sus necesidades. Esto era hasta ahora conocido como NaaS o de sus siglas en ingles: La red como un servicio, donde Open Gateway sería el siguiente paso para alcanzar esta metamorfosis de las operadoras.

Así los desarrolladores gracias a estas APIs, podrán aprovechar diversas capacidades de las redes, también las nuevas 5G, al poder configurarlas según sus necesidades y ofrecer diferentes servicios sin recurrir a las plataformas dominantes en el sector digital. Si lo pensamos bien, esto bien aplicado podría cambiar las reglas del juego y ser una gran oportunidad para ir en la buena dirección, pues muchas de las capacidades más potentes de sus infraestructuras se reservan o son adquiridas por los grandes clientes –si alguien pensaba a estas alturas que de alguna manera quedaba algún resquicio de la reclamada “neutralidad en la red” que se vaya olvidando, ese cuento de hadas se esfumó hace tiempo-.

Bienvenidos a las redes softwarizadas y developer friendly

Pensemos por ejemplo en una startup, gente joven con ganas y buenas ideas, pero por mucho que se esfuerce, nunca iba a poder negociar desde el principio con una gran operadora como por ejemplo Telefónica o Vodafone con la misma posición con la que lo hace una gran plataforma del estilo de Netflix. En teoría lo iba a tener muy difícil para ofrecer servicios con las mismas ventajas y potencia que estas ofrecen, poniéndoles en una situación más competitiva que además beneficiaría a las operadoras, pues esa competencia debilitaría a las grandes plataformas digitales reduciendo su posición de fuerza a la hora de exigir ventajas frente al resto.

Todo este cambio comenzó a vislumbrarse con el ascenso al poder de Telefónica del conocido hacker Chema Alonso con el apoyo de José María Álvarez-Pallete, presidente ejecutivo de la compañía. Para el informático este concepto va a democratizar la futura red y abrirá paso al modelo de desarrollo que representará la web 3 dado que estas APIs serán universales, estándares e interoperables, pudiendo funcionar en cualquier operadora, será como si contratáramos un servicio más pero con algunos extras según nuestras necesidades.

Según Alonso la clave es "democratizar el acceso a todas nuestras capacidades a todos los creadores de tecnología digital". A partir de ahora vamos a comenzar a escuchar términos como “computación en el borde”, “redes softwarizadas y programables “ o tecnologías de “baja latencia”. Van a ser los gritos de guerra por parte de las telecos en esta nueva guerra que se comienza a librar y donde las grandes como Meta, Netflix, Amazon o Google van a tener que responder con sus mejores armas.

Preparemos las palomitas porque se avecina un combate épico que vamos a presenciar dentro de nuestros smartphones, ordenadores y frigoríficos inteligentes, si ven que les sale alguna gota de sangre por una rendija no se asusten, ya saben cómo está el panorama.