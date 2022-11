Crece la tensión entre IU y Podemos en Málaga: "No es momento de lanzar ningún órdago"

Podemos e IU están cada vez más lejos de ir juntos a las elecciones municipales en Málaga. Las negociaciones entre ambos partidos llevaban dos meses bloqueadas y en las últimas horas la tensión ha crecido. En septiembre IU presentó la confluencia para concurrir a los comicios de mayo con otros tres partidos (Más País, Verdes Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz), pero Podemos no se sumó a dicha alianza. Ahora, después de que los morados hayan elegido a su candidato, Nicolás Sguiglia, Podemos saca pecho y ha exigido a IU encabezar la confluencia, bajo el paraguas de Unidas Podemos.

De la respuesta de IU se deduce que este partido no tiene intención de ceder: "No es el momento de lanzar ningún órdago ni de plantear exigencias o líneas rojas". La formación liderada por Remedios Ramos en la capital mostró en un comunicado su "sorpresa" por lo que considera "una propuesta impositiva centrada en los puestos de las candidaturas". "Estamos convencidas de que es el momento de decidir si nos comprometemos o no con la configuración de un espacio común donde no sobre nadie", señalan desde IU.

Podemos Málaga aludió a la "responsabilidad y generosidad" que, a su juicio debía mostrar IU, defendiendo que "es de sentido común que sea ahora Podemos la que lidere la confluencia bajo el nombre de Unidas Podemos", puesto que en anteriores elecciones el primer puesto había sido ocupado por IU.

En un comunicado, IU Málaga recordó que el pasado 8 de septiembre, Podemos, y con ellos, Alianza Verde, "se levantaron de la mesa provincial que conformaban junto a Izquierda Unida, Más País, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz, después de un verano en el que se trabajó y se acordó una hoja de ruta común". Al respecto, han señalado que "los motivos que aludieron en aquellos momentos fueron que no podían comprometerse con lo que habían acordado con el resto de las formaciones, pues necesitaban del visto bueno de sus órganos superiores".

Desde entonces, señalan desde IU en el comunicado, "las cuatro organizaciones participantes del espacio pusimos en marcha dicha hoja de ruta sin variar ni un ápice todo lo que en ella se establecía y con la que estaba de acuerdo Podemos, con el principal objetivo de esperar a que terminasen sus (legítimos) procesos internos y facilitar de este modo su incorporación al espacio", ya que "el máximo propósito era que todas las organizaciones posibles confluyésemos para llegar en las mejores condiciones a las elecciones municipales de 2023".

Dos meses "esperando" a Podemos

Asimismo, han agregado que tras dos meses de trabajo dando forma a este proceso "y esperando con las puertas abiertas, como siempre hemos declarado", no han recibido "ninguna propuesta ni mantenido reunión alguna para concretar su reincorporación al espacio", por lo, han advertido, "nos sorprende ver cómo Podemos decide hacer pública, mediante una rueda de prensa, una propuesta impositiva centrada en los puestos de las candidaturas".

"No entendemos este viraje por parte de Podemos, en el que cuestiones con las que estaba de acuerdo hace poco más de dos meses, ahora parecen asuntos infranqueables", dicen desde IU. Entre esos asuntos el partido señala "los mecanismos para solventar la falta de consenso -primarias en el espacio común- o la capacidad de decisión por parte de la ciudadanía, militante o no, elementos que entendemos indispensables en un proyecto que quiera resultar útil a la mayoría social de nuestra provincia y que pretenda obtener los mejores resultados posibles en la cita electoral".

"La decisión de Podemos se aleja del camino trazado"

Por ello, desde IU entienden que la decisión de Podemos "se aleja del camino que conjuntamente trazamos". "Todas las organizaciones del espacio común habíamos acordado un proceso abierto, plural, participativo, democrático, transparente... Y con la capacidad de aterrizar en cada municipio de la provincia de Málaga, partiendo siempre de la búsqueda de los consensos necesarios al tiempo que también se dotaba a las bases y a la ciudadanía de la capacidad de decidir tanto la composición de la candidatura, el programa, o el nombre de la coalición", han recordado.

Respecto al nombre, han incidido en que "en ningún caso ha sido ni será un problema para la identidad de las organizaciones ya que el nombre de todas ellas aparecerá en la papeleta electoral". "La gente de izquierdas, esa que nos empuja hacia la unidad, está tan cansada de disputas por los puestos como de negociaciones en 'mesa camilla'", han agregado.

De igual modo, han incidido en que "la ciudadanía que nos interpela merece tener el respeto que solo le da la posibilidad de participar activamente en este proceso y en la toma de decisiones, y es por ello por lo que nos marcamos como objetivo prioritario que fuese la auténtica protagonista de este proceso, militen en alguna de las organizaciones políticas que componen el espacio o no".

Así, han reiterado que "no es el momento de lanzar ningún órdago ni de plantear exigencias o líneas rojas". Por el contrario, precisan, "estamos convencidas de que es el momento de decidir si nos comprometemos o no con la configuración de un espacio común donde no sobre nadie".

En Málaga, han sostenido, "ese proceso lo teníamos con Podemos hasta el pasado 8 de septiembre y hoy lo seguimos manteniendo desde Izquierda Unida, Más País, Verdes-Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz. De hecho, hoy podemos decir que hemos avanzado en el mismo", han concluido.