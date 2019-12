El tiempo en Málaga se va a complicar en la recta final de esta semana con la llegada de Elsa, la borrasca situada en el Atlántico norte que entrará en la Península acompañada de vientos huracanados y que ha activado avisos meteorológicos en prácticamente todo el país, dejando lluvias abundantes en la provincia a partir de este jueves.

Desde el mediodía de este martes hasta el próximo jueves habrá una cierta estabilidad en la provincia que supondrá un "impasse", en palabras del Jefe de Predicción del Centro Meteorológico de Málaga, José María Sánchez-Laulhé, en el que de darse algún chubasco será débil y aislado.

La situación comenzará a cambiar en la noche del miércoles, cuando se prevé la entrada en la Península de la borrasca Elsa, que viene cargada de aire húmedo y templado, lo que dará lugar a un temporal de lluvia y viento en toda la provincia de Málaga a lo largo del jueves y el viernes.

La precipitaciones entrarán por la parte occidental de la provincia en la noche del miércoles, para extenderse de forma generalizada por toda Málaga a partir del mediodía del jueves. "Habrá un paso continuo hasta final del viernes, con frentes seguidos que darán precipitaciones bastante abundantes", ha explicado Sánchez-Laulhé. Además, es muy probable que se active algún tipo de aviso meteorológico por lluvias y viento en toda la provincia.

En total, durante los dos días podrían caer en la capital unos 50 litros, según la mayoría de los modelos de predicción meteorológica que maneja la Aemet en Málaga, acompañados de fuertes vientos. Las cantidades serán más altas en zonas de la sierra occidental de la provincia, donde el acumulado podría estar entre los 100 y 150 litros. Aún así, desde el Centro Meteorológico insisten en que "los pronósticos no están cerrados y es difícil cuantificar los litros que pueden caer".

La borrasca Elsa llegará con la esperanza de que las precipitaciones sean lo suficientemente abundantes como para aliviar el déficit de lluvias de 2019, año que va camino de pasar a la historia como el más seco en la capital desde que en 1942 empezaron a tomarse datos.

"A ver si hay suerte y llueve lo suficiente", comenta Sánchez-Laulhé, quien no obstante añade que "vamos bastante retrasados" para alcanzar la media de otros meses de diciembre. Así, ha subrayado que si en estas semanas que restan para acabar el mes no se alcanzan 70 u 80 litros "lo más probable es que este año natural sea el más seco desde que tenemos datos en el aeropuerto".

"Es complicado que no obtengamos un año récord", reitera, al tiempo que ha explicado que después de este episodio de lluvias la inestabilidad volverá a remitir y la predicción no apunta a muchas más precipitaciones hasta final de año. De hecho, el temporal remitirá el sábado, aunque se prevé que ese día todavía queden algunos "residuos" de precipitación. Ya el domingo no se esperan lluvias en Málaga.

En cuanto a las temperaturas, se mantendrán sin muchos cambios. Únicamente bajarán en la noche de este martes; un descenso que puede ser brusco en zonas del interior donde se podrían dar mínimas de dos grados en áreas de la comarca de Antequera.

No obstante, los valores se recuperarán rápidamente en la mañana del miércoles y permanecerán estables entre los 18 y 22 grados de máximas, con mínimas que apenas bajarán.