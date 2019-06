El tiempo en Málaga: el terral subirá las máximas cinco grados hasta el viernes

Vuelve el calor a la capital malagueña y al interior de la provincia. En los próximos tres días se espera que los termómetros, que han estado en torno a los 25 y 26 grados de máximas al principio de la semana, suban hasta registrar los 31 en Málaga y 33 en el interior del Valle del Guadalhorce.

Esto se debe a la procedencia del viento. "Hasta este pasado lunes hemos tenido un régimen de levante flojo en Alborán y el día de hoy está siendo de transición, con viento en calma que ha provocado que se formen brumas que no han llegado a entrar en el litoral", explica Carlos Manuel Jiménez, predictor del Centro Meteorológico de Málaga.

A partir de esta media noche entrará el viento de poniente por el Valle del Guadalhorce, la Sierra de las Nieves y la Comarca de Antequera. "Este aire cálido al descender se calienta y se produce lo que llamamos terral", indica Jiménez. En este caso no será muy fuerte, por lo que la Agencia Estatal de Meteorología no activará ningún aviso.

"Hasta que no se alcanzan los 36 grados no se activa el aviso por altas temperaturas, no es preocupante pero sí que se va a notar el calor comparado con días atrás, sobre todo medio día y a primera hora de la tarde", señala el predictor.

Este viento de poniente se mantendrá, según los modelos predictores, desde mañana miércoles hasta el viernes y el sábado se prevé un cambio de régimen de viento, el poniente amaina hasta que se detiene y entra levante a finales del viernes. Esto hará que el sábado vuelvan a bajar los termómetros siete grados.

"Si el terral es lo suficientemente fuerte, llega a la capital con intensidad y es donde más calor se registra normalmente, si el poniente no es tan fuerte, las brisas del mar suavizan las temperaturas y es en Coín, Álora y la zona más interior del valle donde más se siente el calor", comenta el experto.

Los terrales el más marcada se dan, por tanto, en la capital, también en Torre del Mar y en Estepona. En Marbella, sin embargo, las montañas protegen a la población y se genera un microclima de temperaturas más suavizadas. En estos días no se prevé que superen los 29 grados.

Se trata de una situación absolutamente común en esta época del año, igual que la falta de lluvias. Aunque en el norte de la península sí que se esperan precipitaciones, en la provincia malagueña no hay perspectiva a corto plazo de lluvia.