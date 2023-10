El tren sigue tomando distancia al avión en la conexión Málaga-Madrid, tiene cuatro veces más viajeros

En la libreta amarilla de pros y contras a la hora de elegir entre avión y tren para unir Málaga y Madrid hay muchas variables que pueden decantar al viajero hacia uno u otro lado. Hay a quien el tiempo previo que tienes que estar en el aeropuerto antes de embarcar o los controles de seguridad más exhaustivos –así como no poder introducir líquidos de cierto tamaño– supone que eviten el avión lo máximo posible. Para otros, sin embargo, el precio o la conexión con otro vuelo o el tiempo total de viaje son motivos más que de peso para no optar por el ferrocarril.

Con todo, lo cierto es que el AVE es la opción casi mayoritaria a la hora de conectar la capital de España con la de la Costa del Sol. Tanto es así, que de cada seis viajeros que optan por uno u otro medio de transporte –hemos sacado de la comparativa a aquellos que prefieren el autobús, el coche compartido o el coche privado– sólo uno lo hizo usando el puente aéreo en 2022.

O lo que es lo mismo, durante el último año completo, 2.400.567 usuarios viajaron entre Málaga y Madrid en alta velocidad sobre raíles –según los datos del INE–, mientras que 527.212 lo hicieron usando el avión –como se desprende de los datos ofrecidos por Aena–.

En este sentido, la conexión en tren con Madrid es la más popular –si bien la oferta no es amplia– para los viajeros del tren con salida o vuelta en María Zambrano; mientras que entre los usuarios del Aeropuerto Internacional Pablo Ruiz Picasso, el de Adolfo Suárez Barajas cae hasta la séptima posición. Antes están Londres, Barcelona, Dublín, Amsterdam, Copenhague y Manchester.

Esto es especialmente interesante después de que el pasado martes Yolanda Díaz, líder de Sumar, anunciase, después de firmar un acuerdo de Gobierno con el PSOE– que buscarían reducir al máximos los vuelos cortos en España, a semejanza de la medida optada por Francia recientemente.

El puente aéreo no se verá afectado por estas declaraciones, "en Málaga no se cumple ningún requisito no solo para suprimir vuelos sino siquiera para reducir las frecuencias". Fuentes de Moncloa descartan totalmente que en el programa de gobierno acordado entre PSOE y Sumar para reducir los viajes aéreos cortos afecte al trayecto entre Málaga y Madrid.

La propuesta para la próxima legislatura contempla el impulso para la reducción de los desplazamientos domésticos por avión siempre que exista una alternativa en tren con un tiempo de trayecto inferior a las 2,30 horas.

En el caso de Málaga la duración mínima en el AVE Málaga-Madrid es de 2,36 horas por lo que en ningún caso estarían en los parámetros formulados en la presentación de las principales medidas del ejecutivo de coalición que pueda conformarse para la próxima legislatura.

Málaga también estaría en las excepciones que contemplan ninguna limitación en las conexiones con aeropuertos, con gran demanda internacional, como es el caso de la terminal del aeródromo Pablo Ruiz Picasso con Madrid y Barcelona.

"Han de acabarse los vuelos cortos cuando haya alternativa", aseguró la portavoz de Sumar. El trayecto Málaga-Madrid, en estos momentos, supera las dos horas y media en todas las conexiones, quedándose muy cerca de este tiempo en los trayectos con menos paradas, aumentando hasta las 3 horas en aquellos con recogida y bajada de viajeros en varias estaciones intermedias.

Sin embargo, en un reciente informe de Ecologistas en Acción, señalan la conexión Málaga-Madrid –así como las de la capital con Sevilla, Alicante, Valencia o Barcelona– como uno de los vuelos cortos que podrían ser eliminados y sustituidos por el ferrocarril sin que esto suponga una demora en el tiempo del viajero y sí un ahorro en la contaminación que se desprende durante el trayecto.

El PSOE, en distintas ocasiones, se ha mostrado partícipe –sobre todo en la conexión entre Madrid y Barcelona– de potenciar el ferrocarril, el transporte verde, por encima del avión, e intentar que el aumento del tren suponga una disminución del avión en este sentido.

En Málaga, de momento, los viajeros están cinco a uno, a la espera de ver cómo funciona 2023 el primer año en el que la oferta de ferrocarril se ha diversificado. La entrada de Iryo y AVLO al mercado de la alta velocidad supuso un empujón en la demanda, además de una consecución de fuertes ofertas económicas que han podido decantar aún más la balanza del lado del tren. A esto hay que sumar que en 2024 se espera que entre un último operador, Ouigo, con una política de precios muy reducidos. El tren puede seguir tomando ventaja.