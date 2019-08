El diseño del traje es único. Fátima se encargó del boceto, para el que se inspiró en el uniforme, dice, “del día a día” de la Guardia Civil, el mismo que visten para sacar el cadáver de un niño de un pozo –como hicieron en Totalán– o rescatar a un senderista desorientado en la montaña. Las manos de su madre, María Porcel, se ocuparon del resto. Ella ha sido la que, en un escaso margen de dos semanas, ha cosido el vestido de gitana con el que las hermanas Cánovas han revolucionado la Feria de Málaga.

“Es un guiño que le hacemos a la Guardia Civil, que este año es la abanderada. Está hecho con la admiración, el respeto y el cariño que les tengo”, explica a este periódico Fátima, que trabaja como vigilante de seguridad y ha sido, expresa, “la cabeza pensante”.

La progenitora, a la que sus hijas definen como la “ejecutora” de la idea, sigue abrumada por la repercusión que ésta ha tenido. “Yo puse las manos y las puntaítas. Si me lo cuentan no me lo creo”, agrega con tono modesto.

A los vestidos no les falta un detalle. Ni los volantes, ni la bandera de España –con la que las hermanas temían que arreciaran las críticas– ni los colores verdinegro ni tampoco un bolsillo en la zona del sacro imitando al del pantalón del uniforme de la Benemérita.

El vestido confeccionado por María, que dedicó más de media vida a la costura, ha quedado inmortalizado en los móviles de decenas de feriantes, que llegaron a dubitar sobre si debían o no cuadrarse al saludar a las hermanas.

La entrada que el sábado protagonizaron en el Real de la Feria de Cortijo de Torres fue triunfante, cuan torero en un coso taurino. “Unos policías locales nos dijeron que los nuestros eran los mejores trajes que habían visto en toda la Feria. Después nos pararon muchísimos guardias civiles, unos de paisano, otros jubilados... Tanto hombres como mujeres. Todos querían hacerse una foto con nosotras. Hasta una familia de Barcelona”, recuerda Fátima.

Una de estas imágenes fue la que, de hecho, comenzó a circular a velocidad de vértigo a través de las redes sociales hasta hacerse viral, incluso horas antes de que ellas se sacaran una instantánea para enviársela a los colegas de la página no oficial Más que Guardia Civil, que terminó de lanzarlas a la fama

“Todos los comentarios que hemos recibido han sido positivos. Uno me hizo mucha gracia porque me decían que si quería un traje de fiesta me lo pagara yo y no toda España. Pensaba que era guardia civil de verdad”, relata Fátima. “¿Dónde se ha visto una guardia civil con flor y tacones?”, ironiza su hermana María del Carmen.

Tras la experiencia del sábado por las calles de El Real, el martes volvieron a captar las miradas de los más curiosos. Irrumpieron con paso firme vistiendo el uniforme, como ya habían hecho el año pasado con un vestido que su madre les había confeccionado con los colores de España como protagonistas. “¿Por qué renegar de lo que somos? Son nuestras raíces, nuestra cultura”, advierte María del Carmen, la otra hermana, que elogia la destreza de su progenitora, curtida en gran medida por la cantidad de trajes que ya tuvo que coserle a ella y a su hermana cuando ambas estudiaban en el conservatorio de danza.

Fátima ya está “maquinando” con qué sorprenderán en la Feria del año que viene. “Nos da igual de lo que nos tachen”, remacha convencida de que nunca podrán superar el éxito cosechado con el traje inspirado en el uniforme de la Benemérita.