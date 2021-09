Por qué unirte a Booksy

Si tienes un centro de estética o barbería y te preguntas por qué deberías ofrecer tus servicios a través de Booksy te damos algunas claves que debes conocer y que seguro te serán de gran utilidad.

Qué es Booksy

Si todavía no sabes bien en qué consiste Booksy debes saber que se trata de una aplicación que se puede descargar tanto para sistemas operativos Android como iOS. Pone en contacto a proveedores de servicios con posibles clientes potenciales. Si ofreces tus servicios a través de esta plataforma las personas interesadas en servicios como el que tú ofreces podrán encontrarte, por lo que el número de clientes a los que puedes acceder crece exponencialmente si se compara con el servicio de coger cita tradicional en el propio local o a través del teléfono.

Por qué sumarte a Booksy

Si eres un proveedor de servicios te contamos algunas claves a tener en cuenta y que te permitirán conocer por qué debes sumarte a Booksy.

Gestionarás mejor el tiempo

Al día se puede perder mucho tiempo cogiendo el teléfono para las citas o atendiendo a las personas que acuden al centro a reservar una hora. Si te incorporas a Booksy ya no tendrás que estar pendiente de estos procesos que te quitan tiempo de seguir con tu trabajo y esto, a la larga, se traduce también en una facturación menor.Mostrarás tu disponibilidad a posibles clientes potencialesAdemás, tendrás la seguridad de que, si hay alguien interesado en los servicios que ofreces, por la zona en la que los ofreces y busca reservar una cita cuando tú estás disponible: aparecerás. El posible cliente verá tu centro como una de las opciones y si no te conoce no solo lo hará, sino que tendrás bastantes posibilidades de que acabe reservando en tu centro.

Los precios, claros

En ocasiones se producen malentendidos con los costes de los servicios. Con Booksy eso no pasa. Tú podrás introducir tus tarifas y el posible cliente tendrá que poner también qué servicios quiere recibir. De este modo, cuando realice su búsqueda, podrá ver claramente cuáles son los precios de tus servicios. Sin equivocaciones y de manera clara desde el primer momento.

No más faltas de asistencia

Muchas veces se efectúan reservas y el posible cliente acaba por no aparecer. Con Booksy esto es bastante más difícil que ocurra. La app manda al cliente un mensaje de recordatorio en el que se indica el día y la hora de la cita, y tendrá la oportunidad de anularla con suficiente antelación. De este modo, al no tener que llamar ni acudir al centro para cancelar o modificar la cita será mucho más fácil que tus clientes te avisen y podrás atender a otro cliente en su lugar. Así no perderás tu tiempo ni tu dinero..

Darás un servicio que respeta las medidas COVID

Todos los locales deben guardar una serie de normas en relación con el aforo y demás por la pandemia. Si ofreces tus servicios a través de Booksy te asegurarás de que no se acumulan clientes en la zona de espera y que no les haces esperar, evitando así la mala imagen que esto causa.

El cliente recibirá un aviso a través de la app de que ya estás listo para atenderle y de que el lugar del servicio ha sido desinfectado. Esto, en definitiva, hará que el cliente se lleve una mejor impresión. A nadie le gusta esperar y con Booksy te asegurarás de que eso no pase,pues podrás avisar a la app para que mande la notificación a tu cliente cuando estés listo.

Como ves, las ventajas de ser usuario de una app como Booksy si eres un proveedor de servicios son grandes. Por ello no es de extrañar que sea la aplicación líder del sector en Estados Unidos y que en España cuente ya con una fuerte implantación.