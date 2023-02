Comunidades de vecinos de Málaga ceden a Amazon el control de acceso a sus portales para entregar paquetes

Pedir un paquete por internet es lo más habitual hoy en día, pero ¿qué pasa cuando no hay nadie en casa? ¿Quién lo recoge? ¿Quién le abre la puerta al repartidor? Un nuevo sistema permite que gracias a un código y sin molestar a ningún vecino, el repartidor lo introduce en un nuevo software que le abrirá la puerta y le permitirá entrar para dejarle el paquete en la misma puerta de la vivienda.

Así es como funciona Amazon Key, un proyecto que favorece la entrada de los repartidores de mensajería a las diferentes comunidades de vecinos de Málaga que decidan instalar este sistema y sus porteros automáticos. El Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla apoya totalmente esta iniciativa, por la que ha firmado un acuerdo con Amazon para que se lleve a cabo en Málaga, haciendo que la provincia sea la primera de España en utilizar este sistema.

En este sentido, Manuel Jiménez Caro, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla, asegura que ya hay algunas comunidades de vecinos interesadas en instalar este sistema telemático que hace que los repartidores entren de forma rápida al portal a entregar los paquetes si el cliente no está en casa y sin molestar a ningún otro vecino. Además, todas aquellas comunidades de vecinos interesadas en tener estos dispositivos que permiten que la puerta se abra de forma telemática, podrán solicitarlo y su instalación no les supondrá ningún coste.

El funcionamiento de estos dispositivos consiste, en primer lugar, en instalar un software en unos porteros automáticos nuevos que se colocarán en las comunidades de vecinos, según Álvaro López, gerente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga y Melilla. Con este sistema, cuando el mensajero llega al portal y sabe que no hay nadie en esa vivienda, solicita a través de la aplicación un código para poder entrar en el edificio. Este código le da a cada repartidor un máximo de 10 minutos para dejar el pedido donde le ha indicado el cliente, que puede ser el depositarlo en la puerta de su vivienda, dejárselo al conserje o a otro vecino.

La comunidad de vecinos de Fernando Cubillo es uno de los edificios donde se ha aprobado el que se instale este sistema. El propietario no está de acuerdo con que este sistema llegue a su comunidad de vecinos puesto que considera que alguien podría colarse en el edificio sin que se den cuenta. Además, no cree que sea muy seguro a pesar de que el sistema Amazon Key monitoriza en todo momento a qué hora llega y se va el repartidor, para evitar que alguien que no esté vinculado en con el edificio entre y para controlar que todo está en orden.

En aquellas comunidades de vecinos donde el número de pedidos mensuales es muy elevado, la propia empresa que se encarga de instalar el sistema y también los nuevos porteros, colocará en estos portales un espacio específico en el que se puedan dejar los paquetes, como ya hay en diferentes comunidades de vecinos, gasolineras o centros comerciales de toda la provincia.

Este nuevo sistema está disponible para todas las comunidades de vecinos, pero son estos los que tienen la última palabra. Para que finalmente este sistema se instale en un edificio, los propietarios deben reunirse y decidir entre todos en una junta de vecinos si están interesados o no en poner estos porteros y su nuevo software.

Son muchos los países de toda Europa que ya han comenzado a utilizar este tipo de sistemas en sus comunidades de vecinos. Cierto es que en España se está solo en esta primera fase de este, puesto que la segunda fase consiste en crear un local o sala dentro del propio portal, donde el repartidor deposita el paquete y es el vecino el que debe bajar a recogerlo.