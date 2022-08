Vecinos de la parte baja del río Guadalmedina se quejan del estado de la maleza de la zona

El Plan de Renaturalización y Restauración Ambiental del Guadalmedina a su paso por la ciudad de Málaga salía en noviembre de 2020. El objetivo era devolver el cauce a la normalidad pero respetando la flora autóctona que hay en la zona.

Sin embargo, los vecinos se quejan de que la parte baja del río está llena de maleza, porque no es solo un riesgo en cuanto a un incendio teniendo en cuenta que es verano y que la vegetación se encuentra en estado seco, sino que también da una mala imagen al centro de la ciudad. Trini, vecina de la zona, comenta que "esto lleva mucho tiempo así, si lo han estado limpiando no se ha notado", asegura.

Laura vive desde que tenía 6 años frente al río: "Yo no recuerdo esto mucho más limpio, con menos maleza, pero sí que es verdad que no se ve bien, no da buena imagen porque está descuidado".

María del , por su parte, se mostraba indignada ante la situación en la que se encuentra el río: "Está muy feo, entiendo que el río ya no pase pero yo lo noto bastante descuidado"

Juanjo aseguraba que "al final este sitio ha quedado para que en la parte que hay más pegado al NH de vez en cuando veas chavales, pero ya está". Manuel, vecino de la zona se mostraba apenado ante el estado del río: "Es una pena porque está en el centro y sí que es verdad que da mala imagen de la ciudad". Alfonso señala que "entre que está lleno de pinturas por todos lados y todas las plantas parece que está dejado de la mano de Dios".

Ante esta situación, Remedios Ramos, concejala de Unidas Podemos, recuerda que el Plan está ya en marcha: "En la parte alta ya se está haciendo la limpieza y se ha pedido que se empiece por ahí por el riesgo de incendio que hay".

Tanto la Junta de Andalucía como el Ayuntamiento de Málaga están acometiendo los planes en el Río Guadalmedina. "Nosotros apostamos por la renaturalización y el desbroce selectivo", añade Ramos. "Lo que no queremos que pase es como la última vez en la parte baja, que metieron las apisonadoras y se cargaron toda la flora autóctona".

Además, la edil recalca que ellos apuestan porque sea "personal humano con las herramientas necesarias" los que se encarguen de la renaturalización del río para no dañar la zona de la ribera más de lo que está.