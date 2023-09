Un vídeo del Hospital Regional de Málaga pone voz a las razones del suicidio: soledad, desamor, paro, acoso o abusos

"Estoy sola", "Mi pareja me ha dejado y siento que no puedo tener una vida sin ella", "Nadie me contrata por mi edad", "Mis compañeros me hacen 'bullying' (acoso)" o "Abusaron de mí, me siento incapaz de tener una relación" son algunas frases que se oyen en un vídeo sobre razones reales de suicidio.

Basado en casos atendidos por profesionales del Hospital Regional de Málaga, este centro ha lanzado la campaña audiovisual "Estamos contigo", con la que pretende que se escuchen las principales razones que llevan a una persona a quitarse la vida, ante el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, que se celebra este domingo.

Algo más de minuto y medio de vídeo en el que no se ven caras, solo manos -algunas temblorosas- que expresan el malestar de quienes, de distintas edades y sexo, sufre situaciones de este tipo y que concluye con otras manos, las de un sanitario que se las estrecha a la persona que padece el problema.

Una voz en "off" pone el colofón: "No tomes una decisión definitiva para un problema transitorio, busca ayuda profesional".

Casos en urgencias a diario

Y esa ayuda la ofrece este centro sanitario, promotor de un vídeo que arranca con el dato de que se produce un suicidio cada 48 horas en Málaga, que precisa que en urgencias atienden casos todos los días (asistieron en los ocho primeros meses del año más de 300 casos de intentos de suicidio) y en el que se afirma: "Todos podemos pensar en suicidarnos ante un momento de vulnerabilidad".

A través de la atención en el servicio de urgencias del complejo sanitario y del equipo de psiquiatras, psicólogos clínicos y enfermeras especialistas, han recopilado situaciones emocionales y vivencias que llevan a estas personas a pensar en suicidarse.

La campaña se canalizará en redes sociales, televisiones y radios "tanto para las personas que tienen ideas autolíticas, como para aquellas que tienen un familiar o amigo que traslada esas expresiones".

Los profesionales del referido centro de Málaga activan en estos casos el programa "Código suicidio", con el que se hace un plan de acompañamiento posterior para minimizar el riesgo de autolisis posterior.