La APA aprueba solicitar el cese inmediato de José María Muñoz

La situación actual en cuanto a la organización del Málaga CF es bastante difusa y no es la típica de un club al uso de fútbol en nuestro país, ya que la gran mayoría no están intervenidos judicialmente y los que deciden son dueños o directivos puestos por estos, sin embargo, la Asociación de Pequeños Accionistas (APA) ya decidió solicitar a la jueza acabar con esta etapa.

Según pudo conocer este medio, la Asamblea General Ordinaria de Socios tuvo como resultado que se aprobó el tercer punto del día, que era el principal motivo para dicha reunión, y este decía exactamente: “Solicitar al Juzgado de Instrucción Número 14 de Málaga, la finalización de la Instrucción, la modificación de las medidas cautelares tomadas en el año 2020, el cese inmediato del Administrador Judicial, ya no concurren las circunstancias que nos llevaron a pedir tal medida, (el Málaga CF ya no está en riesgo de desaparición) estamos en una categoría no profesional del fútbol español y los ingresos son muy limitados, no podemos permitir que se sigan pagando unos honorarios tan altos, pedimos la sustitución del Administrador Judicial, por una Junta Gestora, compuesta por personas de reconocido prestigio y sin cobrar absolutamente nada”.

Es decir, la Asociación de los Pequeños Accionistas del Málaga CF aprobó por unanimidad a mano alzada la solicitud del cese inmediato de José María Muñoz y la aprobación de la entrada de un grupo de directivos que maneje la entidad de Martiricos. Además, la directiva comentó que se presentará una lista con nombres a la Jueza en el caso de que esto sea aceptado por el juzgado en la que figurará el nombre de un director financiero de una importante entidad bancaria malagueña.

Uno de los principales motivos para pedir esta medida por parte de este grupo de accionistas es que consideran que no se aprueban legalmente las acciones de la última ampliación de capital realizado en la era de Fernando Sanz, puesto que consideran que no se realiza esto porque conllevaría la pérdida de la mayoría de Al Thani y, como consecuencia, la salida del cargo de José María Muñoz y, que debido a esto, el Administrador Judicial hace caso omiso a las peticiones de los que adquirieron esos paquetes. Pese a todo, la última palabra la tendrá la Jueza responsable del caso, que decidirá si atiende o no a la petición.