Nelson Monte será operado en el hombro

Nelson Monte pasará finalmente por el quirófano. La lesión que se produjo en la recta final de la primera parte ante el Real Murcia le iba a apartar de los terrenos de juego unas seis semanas con un tratamiento conservador. La luxación acromio-clavicular de la clavícula izquierda del luso, en grado tres, ha hecho preguntar otras opiniones y finalmente el portugués ha decidido curarse en salud. Los plazos pasan de seis a ocho semanas, un tiempo asumible porque la cirugía permite tener una mayor seguridad.

Pellicer lamentaba su ausencia, pero mandaba palabras de ánimo y relataba al trascendencia de Nelson Monte en lo que es como ejemplo y como líder. "Es fútbol, es cierto, es un tema de contacto, no podemos hacer nada. Más allá del reflejo en el terreno, su rendimiento habla por sí solo, me he llevado una gran sorpresa con él. Llevo mucho tiempo aquí y he visto a mucha gente por aquí en el filial, en el juvenil, ayudante en el primer equipo... Como él, poco. Refleja los valores de un jugador, humildad y ambición. Es el primero que desayuna, el primero que va al gimnasio. Es un reflejo de hábitos para Murillo, Moussa o Recio. Ha caído de pie, da rendimiento en el terreno de juego, pero también en lo invisible. Ha sido gran acierto. Esperamos que el sábado se operará. Va a estar en menos de ocho semanas listo, estoy seguro, pero tenemos gente preparada para la cantera. En el club el proyecto es la cantera, ahí está el rendimiento. El proyecto del entrenador es cada semana", afirmaba el técnico de Nules.

Eso también va a provocar que Murillo continúe teniendo minutos en el centro de la zaga del conjunto de Sergio Pellicer. Fue titular en Murcia, donde marcó un gol y se desenvolvió por ambos sitios. Primero con Nelson en la zona izquierda y luego en la derecha cuando se quedó en la caseta el luso, compartiendo el eje con Einar Galilea, que salvo accidente será su pareja de baile ante el Atlético Sanluqueño.

Preparación del partido

El Málaga CF continúa la preparación de su partido del próximo sábado, 2 de diciembre, frente al Atlético Sanluqueño. El primer equipo ha realizado ejercicios técnico-tácticos en el campo de La Rosaleda bajo las órdenes de Sergio Pellicer.

Sangalli, Juande y Juanpe se ejercitaron en las galerías interiores prosiguiendo con sus recuperaciones. Por su parte, Ramón continúa su proceso de recuperación junto al grupo. Respecto a La Academia, ha estado representada por el portero Adrián Pereda, Murillo, Recio, Arriaza, Antoñito Cordero y el recién llegado del Mundial sub 17 Izan Merino. La plantilla queda convocada para un nuevo entrenamiento mañana a la misma hora y en el mismo escenario.