Ya se había dejado ver Aarón por los entrenamientos una vez que se confirmó su fichaje por el Málaga, pero faltaba la presentación oficial. Con el dorsal 19 heredado de Antoñín, el extremo alicantino se mostró ilusionado en su primera aparición ante los medios de comunicación como jugador blanquiazul. Lo tenía bastante claro.

"Muy ilusionado, contento de unirme a este club histórico. No es habitual que en marzo haya incorporaciones, se ha abierto esta oportunidad, para mí es muy ilusionante, la intentar aprovechar al máximo", comenzó Aarón, acompañado por Manolo Gaspar en todo momento. Acerca de cómo se fraguó todo, no entró en detalles: "Esos temas los lleva más mi representante, la semana pasada creo que se pusieron en contacto con él. A la espera del Lugo por el límite salarial. A partir de ahí, fue fácil y sencillo el acuerdo con el Málaga".

Sobre Pellicer y el vestuario, grandes sensaciones iniciales: "Hablé con él -Pellicer- personalmente el día que llegué. Grupo fenomenal, me han acogido muy bien, me siento como si llevase más días aquí. ¿Qué puedo aportar? Ilusión y mucho trabajo. Ilusión de un niño pequeño después de un año complicado y apartado de la competición. Mi ilusión es muy alta".

Insistió en lo mismo que había dicho ya en las redes sociales: "El Málaga es un club muy grande, muy histórico. Con que te guste un poquito el fútbol ya sabes la actualidad del Málaga. Lógicamente en las noticias te enteras de las cosas más destacadas, también tengo excompañeros que he jugado con ellos. Mención especial al Lugo, porque me dio la oportunidad de entrenar con ellos, aunque no se pudo hacer la incorporación porque LaLiga no se lo permitió. Afortunadamente pude firmar por el Málaga".

Viene de una experiencia extraña en Johor de Malasia que llegó tras un buen papel en Oviedo. Aarón lo narró así: "Estuve a un gran nivel en Oviedo. Salí porque, no voy a mentir, cuando aceptas una oferta de Asia un tema importante es el económico. También darle las gracias al Oviedo porque me dejó, me puso facilidades para poder aprovechar esa oportunidad que a nivel familiar y económico era importante y también interesante por jugar la Champions asiática y crecer en un fútbol diferente. Estuve activo, jugando, tres meses, el último día de mercado me dejaron sin ficha. Allí son más habituales esas cosas que pasen, aquí suena raro. Me tocó a mí y a otro compañero. A partir de ahí no pude competir, sólo entrenar. Allí la liga va por el año natural, de enero a diciembre. Tenía un año más de contrato pero quería volver a sentirme futbolista. Después de unos meses duros sin poder competir y rendir, tomé la decisión de volver al fútbol profesional".

Pese a la relativa inactividad, se ve listo para poner la blanquiazul en un partido desde ya: "Estoy en perfectas condiciones como he mencionado antes. El Lugo me dio la oportunidad de tener unos hábitos de entrenamiento. Llevo seis, siete semanas con dinámica de grupo y dos o tres haciendo entrenos más específicos para estar más cerca de la competición. Estoy en plenas condiciones para competir si el míster así lo desea. El partido ante el Zaragoza será bonito, igualado, con un gran ambiente. Nos pondrán las cosas difíciles. Vamos a intentar sacar los tres puntos".