A día 1 de julio entra en vigor el nuevo curso y con él se pone punto final a varios contratos. Es el caso del portero de La Academia Álvaro Fernández, que no llegó a un acuerdo para renovar y desde hoy se desvincula oficialmente del Málaga, donde se ha formado las últimas tres temporadas tras llegar desde el Real Madrid. El guardameta se despedía ayer en redes sociales después de no haber jugado un solo partido desde noviembre a causa de, como contó Málaga Hoy, no haber ampliado su contrato.

La historia de Álvaro Fernández este curso ha sido una de las más amargas. Después de ser un habitual en los entrenamientos del primer equipo y compaginar el equipo juvenil con el Atlético Malagueño, el desencuentro entre el club y sus agentes provocó que pasara de ser un producto interesante de futuro a pasar al ostracismo. La decisión era clara: si no renueva, no juega.

Y así fue. Su participación en partidos oficiales se limita esta temporada a un encuentro con el juvenil y 25 minutos con el filial en un partido en el Atlético Sanluqueño, cuando tuvo que salir desde el banquillo para sustituir a Samu Casado por un problema físico. Esta fue su última aparición, en el mes de noviembre, sumando tan solo 115 minutos en toda la campaña.

Aún se desconoce oficialmente cuál será el próximo destino de Álvaro Fernández. No obstante, la situación en el Málaga no le ha impedido estar en la prelista de España para acudir al Europeo sub 19 que se disputa del 14 al 27 de julio en Armenia. Antes, está citado para concentrarse desde este martes y hasta el día 10 con el combinado que dirige Luis de la Fuente en Las Rozas. No será hasta entonces cuando el técnico haga sus tres últimos descartes y anuncie la lista definitiva antes de viajar a Ereván.

Mensaje de despedida de Álvaro Fernández