David Ramos ya tiene destino: horas después de anunciar su despedida del Málaga a través de una carta en redes sociales, la UD Melilla anunció el fichaje del centrocampista por dos temporadas. De este modo, el de Estepona (1997) seguirá compitiendo en Segunda División B después de descender esta campaña con el Atlético Malagueño, con el que debutó en el curso 2016/17 antes de dar el salto definitivo en la 2017/18.

El canterano costasoleño es el segundo fichaje que realiza esta temporada el Melilla tras Mawi, delantero del Atlético Sanluqueño. En respuesta a su fichaje, Ramos manifestaba a través de Twitter estar "muy ilusionado de formar parte de este proyecto. Muchas ganas de empezar a trabajar ya para poder conseguir nuestro objetivo. Nos vemos pronto".

Por su parte, el conjunto melillense halaba así del futbolista en su comunicado oficial: "El club apuesta por un contrato de más duración para fortalecer el proyecto a medio plazo. En este caso, además, se trata de un futbolista de muchísima proyección y cuya carrera en las divisiones inferiores del Málaga CF 'ha sido exitosa gracias a su constancia y esfuerzo', como señala la propia web del club de la Costa del Sol".

"He luchado por este escudo desde el primer minuto, me voy con la conciencia muy tranquila sabiendo que he peleado por un sueño desde que llegué, al cual toca cambiar el rumbo y buscar nuevos objetivos con la máxima ilusión y fuerzas posibles", comentaba David Ramos en su carta de despedida, en la que se acordaba de los títulos logrados en la cantera y hacía referencia al fallecido Manel Casanova, quien le reclutó desde el Almería en su etapa como director de La Academia.

Ocho años llevaba David Ramos en la cantera del Málaga, a la que llegó en edad cadete. En su etapa como blanquiazul, el polivalente centrocampista llegó a levantar la Copa de Campeones conquistada en Vera bajo el mando de Sergio Pellicer, quien ahora será entrenador del Malagueño, como parte de la camada de los Ontiveros, En-Nesyri o Luis Muñoz. Su salida llega en un momento de cambios importantes en la cantera, en la que se está dando salida a jugadores con salarios más altos y que no cuentan para el primer equipo.