Lo último de la Academia de Málaga CF: Izan Merino, Funes, Moussa, Fomba, Olmo...

La cantera del Málaga es un bien esencial en el futuro del club. Debe tener peso en el futuro inmediato de la entidad. Se planifica para contar en la próxima plantilla con varios jugadores de las categorías inferiores, sea con paso directo desde juvenil o filial de regreso desde cesiones (casos de Kevin, Roberto, Lorenzo o Larrubia). Habrá un numeroso grupo de canteranos trabajando con Pellicer (si se confirma su estancia) y allí habrá oportunidades para expresarse.

Un nombre que ha generado ilusión en los últimos meses es el de Izan Merino. El internacional sub 17 completó un buen Europeo y antes intervino en el Málaga juvenil que llegó a cuartos de final de la Copa del Rey y tuvo protagonismo con el filial aún con 16 años. Kike Pérez, director general, transmitió tranquilidad en Minuto 91 de 101 TV. "Hablé con el agente de Izan, con él y su padre. Tienen el objetivo número uno es debutar en el primer equipo del Málaga. Es un chico malaguista, se le ve en los ojos que es lo que quiere. Es lo más bonito que hay", aseguró el dirigente vasco.

Acerca de dos jugadores que tuvieron graves lesiones esta temporada cuando asomaban en el primer equipo, Moussa y Victor Olmo, Pérez decía que "empezarán, como los que han terminado en dinámica de primer equipo. Y ya decidirá el entrenador qué es lo que más le gusta".

El caso de Issa Fomba, al que aludió Pérez sin nombrarlo como jugador con pretensiones desorbitadas en una rueda de prensa y respondió con un comunicado a través de su agencia, el director general señaló que "en ningún momento lo nombré, pero tengo una máxima. Quien no quiera estar, que no esté. Un club de 120 años de historia debe estar por encima de cualquier nombre. No hay ningún drama. El club está por encima de todos. Quien no quiera estar que no esté. Sólo pido que en ese camino nadie falta al respeto al club. Y considero que ha habido veces que se la ha faltado al respeto con peticiones fuera de lugar, fuera de mercado, de reuniones que nunca se hacen. Mientras esté en el club, es empleable para cualquiera. A nadie le podemos obligar a que esté en un sitio. Si no, te vas".

También aseguró Pérez que Funes seguirá siendo entrenador del Atlético Malagueño tras una conversación con Loren: "Loren me ha dicho que se reunió con él y me comentó que bien, que sigue. En la reestructuración de la cantera estamos con Loren esta semana hablando. Él acaba de llegar, está viendo lo que hay. Tampoco puedes tocar algo que en tu día a día no te va a afectar. Tienes que estar alineado. Loren va a decidir si Duda va a seguir. No puedes imponerte. Loren tiene tanto trabajo... Tenemos una reunión a las 9:00 este martes y con el orden del día para tomar esa decisión final".

Ciudad Deportiva, para octubre

"Dijimos octubre, a ver si en junio vamos a verla. Ya han alisado el campo de la grada, vivo al lado y lo sigo día a día. Es muy grande, es mucho terreno, para que dé al ojo que ha pegado un cambio cuesta. Queremos que en octubre ya haya equipos entrenando. En primer lugar, el primer y segundo equipo. Queremos meter al fútbol base un día al menos por semana allí. El campo de la Federación lo vamos a seguir utilizando. No va a estar del todo acabado, pero que los chicos vayan conociendo el camino", decía sobre el tema de Arraijanal Pérez.