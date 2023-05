Recado a Issa Fomba y canteranos: "Algunos quieren sacarnos los ojos"

Quiso destacar Kike Pérez en su intervención que no siempre es sencillo negociar con los jugadores y sus entornos. Habló de un caso sin dar el nombre, pero se trata de Issa Fomba. El palo es curioso pero es un aviso a navegantes de lo que espera en el futuro del nuevo Málaga: "Algunos quieren sacarle los ojos al Málaga. Hay un caso concreto de uno que ha jugado un rato y termina contrato y nos pide 200.000 euros y billetes de avión. No es el chico, es el sistema el que está mal. El que no quiera estar, ahí está la puerta. No tengo ningún miedo en eso, se ha estado 120 años sin equis y se podrá estar otros 120. Quien salga por la puerta no quiero que vuelva al club”.

Acerca de la vuelta de los cedidos y gente con contrato, confirmó lo que ya se venía apuntando: "Vuelven a su club, tienen contrato y ahora ya es el momento de ver esos canteranos y trabajo del director deportivo junto con el entrenador, analizar quién se queda y quién no. En principio harán la pretemporada y quien esté mejor, se quedará. Ahora mismo, en el hoy, tenemos futbolistas de la cantera en el primer equipo, el año que viene vuelven cedidos y por eso viene alguien que conoce eso a la perfección como Loren”. Se trata de Kevin, Roberto, Larrubia y Dani Lorenzo, además de confirmar los cuatro jugadores que tienen contrato del primer equipo como Manolo Reina, Juande, Ramón y Genaro Rodríguez.

Un tema espinoso tuvo que ver con la ruptura con el San Félix después de décadas. Se redujo todo a lo económico. "Me sorprende lo del San Félix, no voy a engañar, muchísimo. Hay más de 200 clubes en la provincia y el Málaga no tiene ni 20 contratos firmados. En mi opinión hay que ir pasos más atrás, antes de gastar 150.000 euros en el San Félix, mejor un convenio con 8 clubes. He analizado los últimos seis años todos los jugadores malagueños, tengo los números y se lo he dado a Loren. Incidir que todo malagueño de la provincia termine en el Málaga no sólo el San Félix. No todos los clubes potentes tienen clubes como el San Félix, sólo los que están económicamente en otro nivel".