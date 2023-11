La Academia del Málaga CF: El día que nunca llegaba es realidad

En un club de fútbol conviven muchos planos. El presente y el futuro, sin olvidar el pasado. El césped, que no deja de ser el reflejo de todo el trabajo de muchas personas detrás, con los despachos. No son muy frecuentes las alegrías en los últimos tiempos en el Málaga CF, pero llegaron dos grandes en dos días consecutivos. Al llamativo 1-4 en Murcia que fue un chute de autoestima necesario sucedió el estreno de la ciudad deportiva, la Academia, que durante muchos años ha sido un ente abstracto, ahora es algo concreto.

Un día que es motivo de orgullo para todo el malaguismo y para toda la ciudad de Málaga. Se presentó a un reducido grupo de 150 personas cómo son las instalaciones que empezarán a funcionar desde la próxima semana, acogiendo los entrenamientos del equipo Supercapacitad@s. Una vez se superen las pruebas lumínicas con el aeropuerto, se espera que en dos semanas los equipos de la base más pequeños comiencen a trabajar ya en horario tarde-noche. Más adelante llegará la inauguración de un partido oficial del Femenino, el Atlético Malagueño o el División de Honor juvenil. Hay un campo principal con 1.500 personas de capacidad y otros dos adyacentes. De momento no hay idea de que el primer equipo se instale en Arraijanal por las comodidades que ya se disfrutan en La Rosaleda, pero la instalación era necesaria al máximo para la base, con los equipos desperdigados por campos no sólo de la ciudad sino también de la provincia. "La primera vez que se planta césped es lo más difícil, debe enraizar todo, coger la base para ir poniendo la bermuda y hacer las transiciones. En La Rosaleda se hacen con naturalidad, en dos o tres semanas. Va a costar más aquí. Si el primer equipo masculino o femenino entrenan aquí dañan más, es lógico por la intensidad que emplean. Empezamos por los más pequeños", detallaba el administrador judicial, José María Muñoz.

Durante un par de horas se vivieron momentos emotivos en La Rosaleda. Niños y niñas de los equipos inferiores estrenaron los tres campos disponibles y mostraban su emoción, también el equipo Genuine. El plan comprende tres fases que acabarán con ocho campos de competición, transformables en algunos más de fútbol 7. Se ha ejecutado la primera y la segunda comenzará a inicios de 2024 y se pretende que no se marche de ese año natural. Incluirá tres campos más. El respaldo económico de LaLiga con su Plan Impulso garantiza el desarrollo del proyecto, como aseguró su representante, Marta Alonso. Explicaba Salvador Cortés, arquitecto de la obra, que las canalizaciones y las infraestructuras, las tripas de la instalación, ya están y eso facilitará el desarrollo de posteriores fases.

Estuvieron personalidades de la sociedad malagueña, los miembros del primer equipo masculino y femenino que se formaron en el club, históricos de la entidad y representantes de las diferentes instituciones. El Ayuntamiento cedió esta pastilla, muy codiciada cerca del mar, después de que en su día permutara las instalaciones que había en El Viso, que dieron cuatro millones a la entidad para comenzar. Desde que en un lejano día de junio de 2011 Abdullah Ghubn, entonces vicepresidente de la entidad, e Irina Bokova, directora general de la Unesco, plantaran un olivo en los terrenos en los que ahora ya luce esta ciudad deportiva han sido muchos años de estrellarse contra un muro. La realidad del club es bastante diferente a de aquel momento en la que se pensaba en la Champions. En 2018 se ponía, aún con el jeque Al-Thani, la primera piedra, pero la obra encallaba una y otra vez.

El empujón del Plan Impulso de LaLiga, con la llegada de la administración judicial, dio paso a una nueva realidad pese a las estrecheces económicas y al palo del descenso para salir fuera del fútbol profesional. "Sé cuál es el esfuerzo detrás de cualquier gran proyecto, y este proyecto ha salido adelante. Se ha peleado muchos años por esta localización. Trasciende del propio edificio y de las instalaciones. Tiene que ver con valores, que se queda en la sociedad y en todos los estamentos. A los jóvenes, a los empresarios. Es un valor más para la ciudad de Málaga, que no tiene límites desde el punto urbanístico, tecnología, cultural...", apuntaba el consejero de Deportes, Arturo Bernal. Francis Salado, presidente de la Diputación, decía que "sé que son momentos difíciles, pero ahora hay que trabajar y planificar con la cantera. Málaga ha dado muchos grandísimos jugadores y esto va a ser posible que alimente al fútbol español. Han pasado muchos años, pero con el apoyo de todas las instituciones vamos a estar en Primera más pronto que tarde. Este magnífico terreno que se le ha cedido para no sólo sacar grandes deportistas sino también grandes valores. Grandes hombres y mujeres saldrán de aquí, no sólo futbolistas". Y en la misma línea hablaba el alcalde, Francisco de la Torre, que también ha sobrevivido a esta obra: "Se sientan las base de lo que todos queremos que sea un club de fútbol triunfador. Una Ciudad Deportiva como esta no se hubiera podido hacer sin aquella permuta del suelo en la zona del Universidad que inyectó cuatro millones al club, sin el apoyo de LaLiga Impulso y sin una administración que ha sido capaz de llevarla a cabo. Tiene mérito que esto proyecto se haya mantenido, reforzado y puesto en marcha. No es sólo fútbol, es educación en valores, el deporte forma parte esencial de esa educación".