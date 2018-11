La Academia sigue ofreciendo soluciones

La Academia, se ha escrito más de una vez, no es un espacio físico, es una idea, un concepto, un sueño. Posiblemente sea lo mejor que le ha aportado al Málaga el presidente Abdullah Al-Thani. Aunque cambien los tiempos y sus directores, aunque baje el presupuesto, aunque las obras sean el cuento de nunca acabar, la cantera blanquiazul sigue estando ahí cuando el primer equipo lo necesita.

Muñiz facilitó una lista de convocados de 20 futbolistas para el desplazamiento a Gijón. En ella está Iván Jaime. El centrocampista, internacional en las categorías inferiores de España, enamoró al entrenador asturiano durante la pretemporada. En cuanto pudo le dio minutos oficiales y ahora que la situación lo exige, viaja con el primer equipo.

Le acompaña Keidi Bare, un centrocampista del corte que le gusta a Muñiz, intenso en el día a día y, por lo tanto, en el campo. No hay que descartar que pueda ser hasta titular viendo la participación de Boulahroud en este primer tramo de curso. El entrenador quedó francamente encantado con el chico a su llegada en los últimos instantes del mercado, pero todavía no le dio la alternativa. Los días en que N’Diaye falta por ir con Senegal, él suele irse con Albania sub 21. De la casa también viajan Iván Rodríguez e Hicham, dos chicos con papeles protagonistas en estas 12 jornadas disputadas.

Por otro lado, Muñiz podría hacer debutar en esta Liga 1|2|3 a otros futbolistas que hasta la fecha están inéditos: Diego González, Miguel Torres y Haksabanovic. En el caso de los dos primeros, tienen muchas opciones de ocupar el lateral izquierdo. Lo del extremo sueco no está claro. Todavía quedan dos descartes por hacer y él es de los que suele quedarse fuera de las convocatorias. Calidad en las botas tiene, pero todavía no se ha podido ver.