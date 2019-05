Adrián y el gol de Blanco Leschuk: "La verdad es que fui a chutar"

Con sonrisa pícara, como el niño que ha hecho una pequeña trastada, Adrián González confesó que la asistencia a Blanco Leschuk en realidad escondía su intención firme de disparar a portería, sólo que resultó defectuoso pero eficaz a partes iguales. La simpatía con la que encara una comparencia pública también deja claro que el ambiente en el Málaga es positivo.

"Sí, por fin le pongo un balón a Blanco y no al revés. Ya lo habíamos hablado en la entrevista (se refiere a esta entrevista conjunta de ambos jugadores para Málaga Hoy). A mí de pequeño siempre me ha gustado dar asistencias y es verdad que tenía ganas de poder asistir a Gustavo, que en alguna que otra ocasión me ha dado goles a mí", empezó a contar con parsimonia.

Pero no tardó en descubrir la trampa el mediapunta madrileño: "Tengo que decir la verdad que fui a chutar (risas). ¿Para qué vamos a mentir? Me dio el balón Ontiveros, me vi dentro del área y ya ahí había que acabar la jugada. Chuté, pegó en un contrario y el balón se le quedó bien a Gustavo. Yo no había dicho lo contrario, eh, yo todavía no había abierto la boca. Pero fui a chutar".

Blanco Leschuk tampoco las tenía todas consigo cuando le preguntaron por la asistencia del madrileño y esto fue lo que respondió: "Me quedó un rebote, no sé si Adrián me la quiso dar o le pegó al defensor, fue muy rápido. Me quedó ahí, le pego con la zurda y tuve la suerte de poder hacer gol".