Blanco Leschuk: "No sé si Adrián quiso dármela o le pegó"

Gustavo Blanco Leschuk fue designado como el mejor jugador del partido entre el Málaga y el Zaragoza para la afición blanquiazul. El delantero argentino cuajó otra actuación sensacional, en la que además marcó el gol que ponía al conjunto malacitano por delante en el marcador.

"Dos partidos quedan todavía, estamos muy encaminados y hay que seguir así mejorando poco a poco. Fue un partido difícil, nos pusimos en desventaja el primer tiempo y en el vestuario nos mentalizamos de que nosotros podíamos dar la vuelta al resultado, y lo logramos. En el segundo tiempo cuando empezamos estábamos mentalizados para darle la vuelta, tuvimos situaciones y por suerte las pudimos hacer", aseguró el MVP malaguista para los medios del club.

Sobre el asistente, Adrián, no aclara si hubo intención. Tampoco le importa: "Me quedó un rebote, no sé si Adrián me la quiso dar o le pegó al defensor, fue muy rápido. Me quedó ahí, le pego con la zurda y tuve la suerte de poder hacer gol".

El juego que despliega el argentino sobre el campo le hace acaparar elogios. Entiende que marcar es relativo: "¿Hacer goles? No me importa mucho, lo más importante es que el equipo pueda lograr el objetivo. Tres goles fueron suficientes para conseguir los tres puntos. Es importante mejorar y si es con el tercer puesto, mucho mejor".

Como siempre, hubo guiño para los seguidores que le designaron una vez más como el MVP del Málaga: "Muchas gracias a la afición por elegirme, de corazón a todos los aficionados. Hoy estuvieron muy bien todos, un abrazo a todos".