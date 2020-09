Adrián González: "Hay que saber irse, la puerta no la puedo cerrar"

El que fue el capitán del Málaga, Adrián González, ha sido uno de los primeros jugadores en dejar el club a causa de la situación actual. El nuevo futbolista del Zaragoza se marcha sin rencores ni resentimientos y deja la puerta entornada. En una entrevista en SER Deportivos Málaga se sinceró y también hizo balance de estos tres últimos años.

“Las sensaciones son de estar eternamente agradecido al Málaga, al club, a mis compañeros, a la gente que trabaja, a la ciudad y a la afición por acogerme así de bien. Me voy triste pero también contento por los mensajes de despedida que me han escrito de forma personal. Te das cuenta de que algo has hecho bien en lo personal. No fue fácil tomar la decisión. No me he despedido con ninguna carta en la web del club porque entendía que no era necesario volver a decir lo que siento por el club, por la gente que trabaja en el club y por la ciudad. Lo había dicho muchas veces y también lo había demostrado”, confesó.

“Con el paso de los días en esta pretemporada tomé la decisión, aunque me doliera, de que mi camino debía seguir por otro lado y debíamos tomar la decisión lo más rápido posible porque no quería que nos hiciésemos daño entre las dos partes. No habría sido justo y el club tenía que moverse rápido y poder formar un nuevo equipo”, contó el madrileño, que añadió: "Lo único que puedo decir es que me voy sin reproches y guardo muy buen recuerdo de todo. Y ya está. Voy a dar lo mejor al Málaga y a la gente que está ahí porque tengo amigos. Les deseo todo lo mejor y me voy súper agradecido. Nunca voy a poder devolver todo lo que he recibido”.

Sobre sus relaciones personales con las principales figuras del club, nada que reprochar: “Hemos mantenido buena sintonía con el administrador y también con Manolo Gaspar. Mi disposición era escuchar al club, ver lo que necesitaba y a partir de ahí tomar una decisión rápida porque era lo mejor para las dos partes”. Y así, deja la puerta abierta: “No hay cabreo, lo digo de verdad. Hay que saber irse, saber que llega el momento y la puerta no la puedo cerrar. Le tengo mucho cariño al club, a la gente y a la ciudad. No han sido momentos fáciles para el club ni en lo deportivo ni en lo institucional. El cariño y el respeto que he sentido en el día a día por la calle ha sido fantástico. Para mi familia este cambio tampoco es fácil, pero a veces en la vida hay que tomar decisiones. No sería justo cerrar la puerta a un club y una ciudad que me han dado tanto”.

No ha contado siempre con apoyo unánime el ya excapitán del Málaga. Lo acepta: “En el fútbol siempre hay críticas y hay que vivir con ello. Cuanto antes te hagas a la idea, mucho mejor. Han sido tres años complicados, pero me siento súper orgulloso y súper agradecido de poder haber pertenecido al Málaga, de haber sido el capitán de un club como el Málaga y la sensación de pertenecer a una ciudad y una afición que vive el club con tanta pasión. Esa es una de las razones por las que elegí venir a Zaragoza, por las similitudes que mantiene con el Málaga. He vivido situaciones muy bonitas a pesar de que deportivamente las cosas no han salido como queríamos todos”.

Su etapa y la de Míchel

“He estado tres años en los que he podido disfrutar más que mi padre, pero la profesión de entrenador es lo que tiene. Mi padre está triste. A pesar de salir en esas circunstancias del club guarda mucho cariño a la ciudad y al club. Sabe lo que significaba para mí estar allí. Estoy triste en el sentido de que tengo que salir de Málaga, pero está un poco más tranquilo porque también he encontrado destino”.

Situación del club

“La situación es complicada, pero entre todos van a empujar y van a sacar adelante el club. Necesitan sus años en esta transición, pero en el fútbol nunca se sabe. Cosas más extrañas se han visto y más en Segunda, que está todo tan igualado”.

Compañeros en el ERE

“La papeleta es dura para todos, también para los jugadores. Ellos comprenden la situación, pero hay que entender que ellos se ganaron su contrato en su momento. La papeleta es para todos y deseo que acabe de la mejor forma posible para todas las partes. Eso va a ser lo mejor”.

Afición

“Más allá de los gustos futbolísticos, que tengan claro que me he entregado en cuerpo y alma al club, que he intentado dar lo mejor de mí, he intentado siempre dar la cara. Si tienen que recordarme por algo, que sea por eso. Para mí, es un hasta luego. Sobra volver a decir que aquí queda un malaguista más porque lo he expresado y lo he sentido de esa forma muchas veces. ¿Gol favorito? No tengo ningún gol favorito. Elegiría cualquier gol que marcara en La Rosaleda. Marcar en La Rosaleda y la resonancia que tienen ahí los goles los hace especiales”.

Loas a la cantera

“La cantera del Málaga tiene nivel. Es importante que tengan hambre y entiendan que es más fácil llegar que mantenerse. He visto cosas interesantes en David Larrubia. Tiene un gran talento, pero no todo es el talento. Hay muchas cosas alrededor en la carrera de un jugador con las que hay que manejarse. Si tiene la cabeza donde la tiene que tener, lo conseguirá porque tiene mucho talento”.