Adrián y Lombán, próximos a un acuerdo para seguir

La ejecución del ERE que ha decidido la administración judicial del Málaga no implica que todos los jugadores afectados por la medida, los 14 a los que por distintos medios se les ha comunicado, la mayoría presencialmente, abandonen el club. Se busca adelgazar la masa salarial y hacer viable económicamente el club. El tope salarial está sobrepasado de manera amplia. Si está en torno a los tres millones actualmente, el club rebasa los 10 de fichas comprometidas sólo con los jugadores firmados. Se busca oxígeno aunque haya que pagar indemnizaciones para entrar en las vías lógicas de los ingresos que ahora tiene el club, dentro de un contexto que se ha complicado bastante por la pandemia.

Decíamos que el ERE no implica que todos los jugadores abandonen la entidad. De hecho, varios futbolistas están en proceso de renegociación de sus contratos para quedarse en el club. En otros casos, lo que se pactará o se denunciará serán las salidas con las cantidades que cada parte estime oportunas. Deportivamente, es una situación ciertamente compleja. Los jugadores que no van a seguir, hasta que lleguen a un acuerdo, deben entrenar o jugar para no incurrir en infracción. Se abre un periodo de negociación de 30 días. Se vuelve entonces a comunicar el ERE con el listado definitivo de los que se incluyen en el ERE, con los que no hubo acuerdo. En este caso, al estar el Málaga intervenido judicialmente, hay un visto bueno de la jueza Ruiz González para ejecutar esta medida. La autoridad laboral, no obstante, puede tardar semanas en aprobarlo.

En el caso del Málaga, hay varios jugadores en sintonía para continuar en el club. El ERE no es una medida que haya cogido de sorpresa, aunque su mazazo, con la ejecución, en el vestuario haya sido grande. Ya cuando a varias decenas de trabajadores del club se le practicó en mayo se estaba sobre aviso. Dos de los jugadores que están cerca de llegar a un acuerdo para proseguir son Adrián González y David Lombán. Los dos acaban contrato en 2021, pero quieren continuar en Málaga y tienen el visto bueno de dirección deportiva y entrenador. Son veteranos (32 y 33 años), capitanes y experimentados y la idea es que aceptan ponerse en torno a los 200.000 euros anuales, barrera fijada por el administrador para la viabilidad, a cambio de la prolongación de sus compromisos por más temporadas para recuperar lo que se rebajarían. Formalmente, debían ser incluidos en el ERE para justificar las causas económicas.

También informaba ElDesmarque de una situación concreta, la de José Rodríguez. El mediocentro madrileño, que tiene alguna proposición, entre ellas la del Fuenlabrada para continuar. Informaba la web de que Rodríguez daría el visto bueno a la reducción por debajo de esa barrera si se le garantiza un puesto en la plantilla para que no ocurra lo del año pasado, cuando se quedó sin ficha y no pudo jugar hasta enero y, además, en otro club. Firmó el verano pasado y su ficha está por encima del límite, pero no de manera desorbitada.

El mapa contractual de la plantilla es el siguiente: Acaba en 2021 Diego González, Juankar, Lombán, Munir, Renato Santos, Boulahroud, Tete Morente (exento del ERE al haber firmado en diciembre por el mínimo), Rolón, Adrián González, Dani Pacheco y Keidi Bare. En 2022 lo hacen el citado José Rodríguez, Cifu, Benkhemassa y Cecchini y para 2024 queda Luis Hernández, después de que aceptara en el último día de mercado en septiembre de 2019.