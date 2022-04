Adrián López: "La mentalidad es que vamos a ir a ganar los partidos que quedan"

Adrián López volvió a presentarse en La Rosaleda como jugador del Málaga CF casi tres lustros después. El delantero asturiano es ahora un veterano que apura su carrera en una de su casas, como él mismo definió: “Ha sido un poquillo complicado esta racha que he pasado, pero bueno, ahora muy contento, me encuentro bien y muy ilusionado por vestir la camiseta del Málaga, que es uno de los sitios que considero mi casa y así me lo ha hecho notar la gente cada vez que vengo. Me encuentro bien, ilusionado. Ahora que llevo unas semanas entrenándome con todos y hasta pude ir al último partido, muy feliz. Me toca ir a más y tratar de ayudar al equipo todo lo que pueda".

Con las carencias ofensivas que tiene el equipo, es natural que al nuevo delantero se le pregunte por el gol: "Quiero ayudar, si puede ser con goles y asistencias, pues mucho mejor. La gente que jugamos arriba tenemos esa responsabilidad, pero la responsabilidad tiene que ser grande para cualquier jugador que viste la camiseta del Málaga. Yo tengo algo más de experiencia y quiero intentar ayudar con consejos y otras cuestiones. Hay un buena mezcla de gente con experiencia y joven que aprende cada día. Son virtudes que hay que aprovechar”.

Adrián fue cuestionado por los primeros días con Guede: "Muy intensos, el míster llega con sus ideas muy claras y así nos lo ha hecho saber. Transmite muy claro lo que quiere de nosotros y el equipo va a responder muy bien. Todos los datos que nos está dando, ser capaces de llevarlos al partido. Cuanto antes nos entendamos todos, mejor. Hay intensidad en los entrenamientos, se ven ganas e ilusión. Andamos muy metidos. Es súper importante este final. Hay que preparar cada partido como si fuera el último. La mentalidad es positiva y eso es clave, tener en la cabeza que podemos ganar a cualquier equipo. Esto es fútbol y puede pasar lo que sea, pero nos va a dar mucho esa mentalidad”.

La mentalidad de Guede es hablar de Sporting y no de la zona de descenso: “Yo veo que el míster transmite algo positivo. Mi pensamiento también es así. Nos hubiese gustado sacar más puntos. En los últimos cinco se mereció sacar bastantes puntos más desde mi perspectiva. Los detalles marcan los partidos y la balanza no ha caído de nuestro lado. La victoria está cada vez más cerca y el primer paso es creer que lo vamos a conseguir. La mentalidad es que es vamos a ganar los partidos que quedan”

Como anécdota, Adrián se estrenó como goleador en Primera con un tanto al Valladolid... “Sí, claro, pero firmaría que marcase quien fuese. Ahora lo que buscamos y necesitamos es una victoria. Que nos vendrán bien en todos los sentidos, ganar da mucho ánimo para afrontar los siguientes, prepararlo bien y afrontarlo para sacar los tres puntos”.

Veteranía

"Hay mezcla, pasa en todos los equipos, sí que tenemos gente joven pero tienen que ir aprendiendo de cada entreno, de los técnicos, de los compañeros. Esa juventud te da un físico que igual un equipo de gente mayor no tiene. Es una mezcla buena. Personalmente veo un equipo al que se puede sacar más rendimiento. En algún partido no hemos sacado lo que merecimos. Seguir currando, trabajando y la recompensa llegará”.

Liderazgo

"Tengo claro que siempre voy a intentar ayudar desde la posición que me toque. Sea en el entreno, en el vestuario si veo a un compañero enbajonao. De lo que me toque a mí, yo voy a aportar en todo eso. Los veteranos y los capitanes tenemos que ayudar en todo lo que podamos".