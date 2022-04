Guede reta al malaguismo: quiere 28.000 espectadores el sábado en La Rosaleda

Pablo Guede ha llegado como un huracán al Málaga CF. El argentino se puso el mono de trabajo este lunes en su primera sesión y posteriormente fue presentado en sala de prensa. Dejó pinceladas de lo que quiere, de lo que intentará inculcar a sus jugadores, y también hubo mensaje para una afición a la que tiene metida en el bolsillo desde el minuto: el malaguismo atrae al malaguismo.

"Qué le puedo decir yo a ellos... que hay que llenar La Rosaleda, que apoyen siempre, como apoyaron siempre en los momentos difíciles, no hay más, es así, estábamos fuera y La Rosaleda estaba llena. Estaban ahí", explicaba el argentino, que alentaba a los malaguistas a llenar el estadio y apoyar en los momentos más difíciles como malagueños: "El mensaje que lanzo es que somos los malagueños, y como tal, apoyar en los malos momentos más unidos que nunca. Luego sacaremos las conclusiones, ahora más Málaga que nunca, todos juntos, es lo que me gustaría. Todos juntos. Estamos en un mal momento, más y mejor, eso es lo más importante".

En un momento de dudas sobre el aforo de La Rosaleda, entre limitaciones y obras en curso, Guede preguntaba a Manolo Gaspar la capacidad del estadio. 28.000 le decían, algo que no dudo en coger y lanzar como reto al malaguismo: "Eso es lo que me ilusiona, me encantaría 28.000 espectadores en La Rosaleda, sería alucinante".