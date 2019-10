Adrián González salió a zona mixta para analizar la victoria del Málaga ante el Oviedo, de la que él fue uno de los artífices tras hacer el 2-0 desde el punto de penalti. El madrileño habla de impulso después de semanas de malos resultados entre líos institucionales.

"Había llegado el momento de mirar hacia adelante, de dejar de estar con tanto victimismo porque son cosas que no controlamos. Mientras estemos aquí vamos a defender hasta el final este escudo y es importante que en el plano deportivo le vayan bien las cosas al Málaga porque estaremos cerca de resolver lo malo que le pasa al club", explica.

Loas para Antoñín, goleador y objeto del penalti que se encargó Adrián de anotar: "Es un chico muy trabajador y es lo que necesitamos, que cuando vienen, las puertas están abiertas, es necesario que aparezcan con el mismo hambre que tiene Antonio. No deja pasar la oportunidad y se merecerá todo lo que le pase porque lo hace con humildad".

Como dice, no tuvo que salir a excusar nada ni nadie, aunque aprovecha para dar otro toque a la propiedad con cierta resignación: "Al final soy el capitán, tengo que salir a hablar muchas veces como portavoz junto al entrenador porque sabemos que por desgracia que en las partes altas del club no tenemos a nadie que pueda hablar de lo que pasa y yo digo lo que pienso en ese momento, me expreso con sinceridad"."A la gente, muchas gracias por cómo apoyan cada partido. Son un jugador más. Cuando se ha puesto el partido complicado han vuelto a meterse en el campo a ayudar y a presionar", concluye.