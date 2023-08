El jeque Al-Thani promete Champions con Muñoz camino de los cuatro años

A algún malaguista le resultará casi insultante ver al jeque Al-Thani prometer la Champions League vía Twitter a pocos días del estreno en Primera RFEF y el Málaga bajo una administración judicial que va camino de los cuatro años después de la última prórroga autorizada por la jueza Ruiz González. El caso se eterniza y el único perjudicado es el club de Martiricos, que atraviesa un bache histórico a casi todos los niveles.

José María Muñoz -con la popularidad bajo mínimos- seguirá al frente del Málaga con los Al-Thani otra vez sin defensa y sin saber bien dónde va a desembocar toda la maraña que castiga a la entidad. Eso sí, que se haya extendido el plazo de la administración judicial no significa necesariamente que el escenario sea inamovible. De cualquier modo, en lo que respecta al club y al equipo, la hoja de ruta no se ve afectada y siguen en marcha.

"Le prometo a todos que volveremos muy pronto si dios quiere a Primera División, a la Champions League", dijo Al-Thani, que todavía es el máximo accionista del club pese a que esté apartado de sus funciones mientras se le investiga por diversos supuestos delitos tras la querella que presentó en su día la Asociación de Pequeños Accionistas.

Sin olvidar el caso BlueBay, del que hace mucho que no hay novedades. La hotelera es otro actor en este enredo blanquiazul y que ha estado siempre más pendiente de torpedear tanto a los Al-Thani como a José María Muñoz.

En otro punto está el alcalde, Francisco de la Torre, con una idea propia sobre qué tipo de propietarios debe tener el Málaga. Casi en todas las ocasiones que se le pregunta responde algo similar, orientado a una tercera vía. En el contexto actual son castillos en el aire porque habría que convencer a Al-Thani de vender sus títulos. Convencer a un hombre que ahora mismo anda prometiendo sueños...

I promise everyone we will return back inshallah very soon to 1st division and to the Champions League and super champions 💙🤍🤲🏾