El Málaga vive en la inestabilidad permanente desde que Abdullah Al-Thani es máximo accionista y presidente de la entidad de La Rosaleda. El jeque está ultimando un nuevo giro en la dirección del club, algo que suele suceder de manera aleatoria empujado por los habituales caprichos del catarí o sus desencuentros con distintos ejecutivos blanquiazules. No hay un patrón definido, sólo se sabe que es algo que sucede tarde o temprano.

Se avecinan cambios, algo que ya se anunció en un comunicado recientemente aunque sin entrar en muchos detalles. Todo apunta a la llegada de un nuevo director general a la entidad, vacante desde la no amistosa salida de Vicente Casado. También se da por hecho el divorcio con la actual dirección deportiva y que quedó patente cuando se impidió a Caminero utilizar La Rosaleda para una rueda de prensa (cosa para la que, por otro lado, el director deportivo podría haber encontrado alternativas).

La desconfianza se ha convertido en algo crónico para Al-Thani al frente del Málaga, que ha dejado por el camino un sinfín de nombres, desde altos cargos a asesores externos de lo más variopintos. Ghubn, Shatat, Casado, Fernando Hierro, Coki Pérez, Carlos López, Yasmine Al-Sahoud, Beli Álvarez, González Segura... Distintos perfiles, cualificación y relevancia, pero todos con un denominador común: acaban fagocitados por el presidente.

Ahora cuenta con nuevos asesores, algo que ya no sorprende en Martiricos. El Málaga tiene que adaptarse (esté quien esté) a una nueva realidad económica que desde LaLiga no están escondiendo ni mucho menos y comienzan a deslizarse informaciones acerca de la posible falta de viabilidad de la entidad si no es capaz de hacer sus deberes en los próximos meses. Cuando ya casi nadie cree en su gestión y capacidad para manejar el Málaga, Al-Thani prepara el enésimo golpe de timón.