Al-Thani repasa el auto de la jueza y ataca a Muñoz

Las partes inmersas en el proceso judicial contra la gestión de la familia Al-Thani en el Málaga han recibido el 15 de septiembre el auto por el que la juega aumenta la fianza para los cataríes en más de ocho millones de euros. El jeque Al-Thani ha aprovechado para lanzar un documento con sus valoraciones y declaraciones a través de su gabinete de comunicación. En él vuelve a cargar contra las decisiones del administrador judicial y las intenciones de la Asociación de Pequeños Accionistas (APA), además de congratularse por algunas medidas de la jueza que lleva la causa contra él.

"La instructora del caso ha dictado varias resoluciones, entre las que cabe destacar la prórroga del proceso durante un mes más y la toma en consideración los alegatos incluidos en los escritos del presidente del Málaga C.F. a la hora de pronunciarse acerca del embargo de las acciones de las que Sheikh Abdullah Al-Thani es titular. En este sentido, se ha desestimado, en primera instancia, la solicitud realizada por la APA de incautar las acciones en poder de Nasir Bin Abdullah & Sons SL, Nas Football SL y Nas Sain 2000 SL. De este modo, la instructora señala que esta petición de la Asociación de Pequeños Accionistas es prematura y pide que se espere a la decisión judicial sobre la valoración de los bienes designados y del informe de la Fiscalía", arranca el comunicado en sus primeros párrafos.

Pero el mayor énfasis del documento mandado a los medios está puesto en las acciones de José María Muñoz. El comunicado pone en boca de Al-Thani la siguiente valoración en lo referente a la posibilidad de que se amplíe el capital del club: "Como hombre de leyes y de negocios, debería saber que no puede hacerlo sin la autorización y el consentimiento del máximo accionista. Muñoz Jiménez solo busca presionar a la justicia para poder ejecutar sus planes, a todas luces, ilegales".

Además señala el catarí que aunque el administrador dijo en rueda de prensa que no ha tenido ninguna oferta de financiación para el equipo ni ha mantenido reuniones efectivas para una posible venta: "Todos en Málaga saben que ha mantenido reuniones con fondos de inversión, tal y como han recogido los medios de comunicación en varias noticias". "Es tan solo una mentira más", dice Al-Thani en el documento que insiste en que la actual administración no ha realizado la reclamación de Jony y apunta que "los Al-Thani no tienen una deuda de 7 millones con el club".

"Esta falta de acuerdo manifiesta que el despido colectivo que ha inventado el administrador judicial es una medida desproporcionada e inadmisible, que evidencia la extralimitación de las funciones de Muñoz Jiménez y compromete además la viabilidad deportiva y económica del club”, espeta Al-Thani en lo referente a la segunda reunión sin avances con los representantes de la AFE en relación al ERE que sufre gran parte de la plantilla del equipo.

Otra gestión que el documento remitido a los medios por el departamento de comunicación de los Al-Thani menciona es el acuerdo con el que fuese director general Richard Shaheen. El jeque se alegra del resultado del acuerdo y dice al respecto: "Era de esperar. Actuó [José María Muñoz] de forma ilegal al inventar acusaciones absolutamente genéricas y falsas, sin base alguna, lo que afectó gravemente al derecho al honor e imagen pública de Shaheen única y exclusivamente como represalia a la estrecha relación con esta propiedad".