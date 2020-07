Álex Mula, baja en el Málaga CF - Alcorcón por la 'cláusula del miedo'

Popularmente es la cláusula del miedo y lo cierto es que el nombre no puede ser más apropiado. Los clubes se protegen de sus propios futbolistas cuando los ceden a conjuntos de la misma categoría. El Málaga ha estado en los dos frentes en los últimos partidos. Para el próximo ante el Alcorcón, en el que tanto se juega, no tendrá que preocuparse por uno de sus cachorros, Álex Mula.

Para poder disputar este encuentro, el conjunto madrileño tendría que abonar una cantidad ya estipulada en el acuerdo de cesión. No suele pagar casi ningún club esta compensación. El Málaga vivió algo similar con Tete Morente, que no pudo jugar en Lugo, y después ante el Deportivo de La Coruña estaba al otro lado impidiendo que jugase Keko Gontán.

Fran Fernández, entrenador del Alcorcón, opinó acerca del caso de Mula: "Tenemos a todos al 100% excepto la baja de Mula que es sabida por contrato de la cláusula del miedo, que nosotros también la hemos firmado y no estoy nada de acuerdo. Cuando cedes a un futbolista creo que tienes que confiar y si no lo has querido para tu plantilla deberías dejarlo jugar. Y ya digo, nuestro club también lo ha hecho en casos como Toribio. Pero es lícito, está ahí. Una lástima, para Mula era un partido especial, estaba trabajando muy bien y no puede participar",