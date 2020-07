Las dos balas de Aarón Ñíguez

Aarón Ñíguez es un futbolista peculiar, diferente. Dentro y fuera. Es difícil verle perder la sonrisa aunque las cosas no salgan como esperaba. Lo demuestra constantemente. “Amazing feelings”, compartía en inglés en sus redes sociales después de integrarse al grupo con aparente normalidad. Sus sensaciones son maravillosas, pero sus balas muy escasas y la temporada se acaba en unos días.

A pesar de que ha demostrado en varias ocasiones su compromiso tanto de palabra como de acción, una cosa es entrenarse y otra bien distinta competir. Aarón no ha debutado con el Málaga en competición y lleva sin competir desde su paso por Johor de Malasia, con quien jugó a mediados de febrero de 2019.

Habrá que ver si le da tiempo a estar en condiciones de jugar ante el Alcorcón y el Almería porque el periodo de inactividad competitiva es importante. A pesar del tiempo de entrenamiento en Lugo y posteriormente en Málaga, ha arrastrado problemas físicos.

No serían simples partidos, más bien pruebas. Es un escaparate que se ve desde dentro y desde fuera. Porque hay que recordar que el extremo llegó al Málaga como jugador libre a principios de marzo (fue la respuesta del club a la salida de Antoñín al Granada después de que LaLiga no hubiera permitido la inscripición del jugar al Lugo, donde se entrenó meses) y firmó hasta final de temporada por el salario mínimo.

Durante este tiempo ha demostrado compromiso y entrega. Desde estudiarse los sistemas de juego del Málaga durante el confinamiento a rechazar cualquier propuesta económica del director deportivo antes de ampliar su contrato hasta fin de obra. “Fue fácil y sencillo. Manolo me llamó para reunirnos y cuando vi por dónde iba el tema, de ampliar el contrato, no le di tiempo ni a proponer ninguna propuesta ni nada; le dije que conmigo no iba a tener ningún problema, que bastante hay con la situación delicada del club y el país. Que no quería nada y que hay gente que lo necesita, y conmigo no iba a tener ningún problema. Fue fácil y rápido”, confesó en su momento.

Siempre ha sostenido que le encantaría seguir más allá, pero ni Manolo Gaspar ni Pellicer le han podido ver en acción, bajo fuego real. Y, claro, solamente quedan dos partidos para que acabe la temporada...