Se buscó una nueva aventura en Santander el futbolista malagueño Alexis Ruano. El central se estrena con este sábado con el Racing ante el Málaga, el club donde se formó y que le llevó a la élite. Sentimientos encontrados para él. "El Málaga es un equipo de Primera. Le deseo lo mejor después de este fin de semana. Me toca defender lo mío, he venido a un gran club, en el que hay mucha ilusión y confío en que podamos hacer un gran año. Hay que ir pasito a pasito, pensar en consolidarnos en LaLiga porque el equipo viene de Segunda B pero por ganas no va a ser”.

No olvida sus raíces un agradecido Alexis: "He jugado allí desde muy chico y le tengo que agradecer siempre al Málaga por esos años tan bonitos. Allí tengo a mi familia, mis amigos y a la afición, que siempre me han tratado de maravilla y a la que yo quiero. Yo me siento malagueño y es así, pero por circunstancias del fútbol no he tenido oportunidad de volver".

También hubo flores para su nueva afición: "Los seguidores en El Sardinero aprietan, me he dado cuenta cuando he jugado aquí, y eso te hace sacar fuerzas de donde nos las hay para ir hacia delante. Los futbolistas en el campo notamos ese empuje".