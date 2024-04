Alfonso Herrero: Del Málaga CF, Pellicer y los play off

En muy poco tiempo, Alfonso Herrero se ha convertido en uno de los faros del Málaga CF. Es uno de los capitanes del equipo, alguien hay quien se debe escuchar siempre cuando analiza la situación del conjunto malacitano. Entiende ciertas frustraciones por no lograr los resultados esperados, pero también pide empatía y unión.

“Intentamos mantener el ADN de un equipo que quiere la victoria. A veces la pelota no entra. Aunque no se están dando los resultados que queremos, el equipo está bien. Hay ciertos datos importantes. Llevamos diez jornadas sin perder, es importante con vistas a un hipotético play off. Llegamos con fuerza. El equipo está físicamente bien, hemos recuperado a todos los jugadores que estaban en la cuerda floja por lesiones durante el año. Reforzados también porque el equipo se siente bien, hay buen rollo y eso va a ser clave de cara al final de temporada”, argumentó en Minuto 91 Alfonso Herrero.

Explicó el portero que los planteamientos de los rivales contra el Málaga están siendo desconcertantes: "Los equipos juegan de una manera que nos están haciendo difíciles los partidos. Es la principal diferencia que veo. Recuerdo al Algeciras, un equipo que estudiamos durante la semana y cuando llegamos allí nos juega totalmente diferente. Los equipos se van adaptando bastante a nuestro estilo de juego y nos van poniendo las cosas difíciles. Ahí es donde nosotros tenemos que dar ese pasito adelante, mirar hacia dentro y ver cómo contrarrestarlo. Nos han encontrado un poco el punto. Tenemos que solucionarlo”.

Unidad con la afición

“Este año si se ha ganado algo es el respeto de la gente. La afición sabe que somos los que somos, nos han visto jugar, de qué manera nos tomamos los partidos, han visto que nos duele cuando perdemos, que lo intentamos en cada partido, hasta el final. El otro día incluso con uno menos había alguna vez que sacaba rápido porque tienes la cosa de que quieres ganar con tu gente. Cuando vas al vestuario después de un partido como ante el Murcia, que querías ganas, estás jodido. Pero que siga ese buen rollo, apretando juntos. Lo bonito y lo importante viene ahora”.

Pellicer y las críticas

“Los principales culpables de todo lo que pueda pasar somos los que estamos en el míster. Estamos a muerte con él, eso lo puedo asegurar. Nos aprieta siempre, estamos como dice con el gancho. Nos genera buen rollo, tenemos buen feeling con él. El objetivo pasa por mirar nuestro ombligo. Tenemos que ver por qué no ganamos y qué hacer contra equipos que nos juegan así. No pasa todo por el míster, pasa por todos y porque los jugadores demos un paso adelante. No hay división entre jugadores, directivos y entrenadores. Estamos todos en el mismo barco y si no va a buen puerto, es cosa de todos. Lo importante es que estemos todos unidos por el objetivo”.