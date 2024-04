Los capitanes del Málaga dan la versión de Víctor García sobre el penalti

Genaro Rodríguez y Alfonso Herrero, dos de los capitanes blanquiazules, opinaron abiertamente sobre el arbitraje sufrido en el partido entre el Málaga CF y el Murcia, ambos aseguran que Víctor García les confirmó que le tocan en el derribo que sufrió en el área en la recta final del último encuentro en La Rosaleda. Además, sostienen que en la posición en la que llega y con Dioni desmarcado a su lado, no tiene sentido fingir una caída.

"Víctor dijo que le habían dado, estaba fastidiado”, contaba Herrero en una entrevista en 7TV. Genaro hacía lo propio en 101TV: "En directo me parece penalti. Si ese penalti me lo pitan en contra, lo tendría igual de claro. Los árbitros tienen que tomar esa decisión. Estaba a cinco metros. Se vio claramente. Está mano a mano con el portero, tenía a Dioni en boca de gol como posible pase. Esta mañana le preguntamos su comentario fue sincero, él no se va a tirar ahí. Le toca en la parte de atrás. La típica faltita que vemos todas las semanas, que el delantero se cruza delante del defensa y acaba tocando. Es un penalti de manual".

“Justo cuando no pitan el penalti a Víctor y llega la expulsión a Ferreiro, era cuando mejor estábamos, porque el rival estaba más cansado y los partidos a veces son fases. Y esa fase era nuestra. Lo cambió por completo. Dos intervenciones que no fueron acertadas”, desarrollaba el portero malaguista.

De Sánchez Sánchez

“Es un chico joven. Este año durante todo el curso, el tema arbitral ha seguido la misma tónica. La Rosaleda es un estadio que aprieta y a veces eso lleva al árbitro a querer demostrar a la gente que lo está viendo, a los informadores, que se hacen respetar. Aquí estoy yo y me da igual lo que diga la grada. Creo que es un error, tienen que venir a pitar lo que ven. Estaba hablando con el míster y le dijo que si se había equivocado con el penalti al que más le dolía era a él. Me parece muy difícil que no viera el penalti, pero bueno. Pero es que la expulsión de Ferreiro inmediatamente después… Se lo dije: no puede ser la segunda amarilla bajo ningún concepto y que había cambiado completamente el partido ahí. “No tiene ningún sentido que lo hagas, no demuestras nada a nadie haciendo esto”. Me dijo que hablábamos dentro. Es difícil arbitrar, no vengo a rajar de ellos, pero sólo pido que piten lo que ven, que vayan a muerte con ello y que no se dejen llevar”, contaba Herrero.