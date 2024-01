Alfonso Herrero, sobre el segundo gol: "Podría haber hecho más"

El Málaga CF acabó firmando las tablas en Orihuela en su visita para verse las caras con el CF Intercity en el primer duelo del año. Lo hizo tras un partido lamentable y con una imagen paupérrima e irregular, en el que el propio Sergio Pellicer lo calificó como "el más irregular de toda la temporada". Alfonso Herrero cogió el testigo a su entrenador y pasó por la sala de prensa para hablar ante los medios de comunicación.

El guardameta quiso restar importancia a lo colectivo para dársela a lo individual: "Cuando estás en el partido no te das cuenta, contento de poder aportar cuando el equipo me necesita. Estoy encantado de haber hecho un gran partido, hay que darle valor a ese punto. Es repetitivo, pero es verdad que esta liga es muy larga, renovar las pilas y a por el siguiente partido". Después de esto, hizo una pequeña valoración del duelo: "Me voy con un sabor amargo, no hemos conseguido la victoria. Salimos con un punto y contento a nivel personal por el nivel que he mostrado. Han sido unos minutos muy malos, hemos intentado buscar otra manera de interpretar el partido, valoramos el punto y mirar las cosas que hemos hecho mal de cara al partido del domingo".

Respondió sobre lo sucedido en el descanso: "El descanso es momento del míster. Es momento de escuchar y todo lo que sea ayudarnos, era día de ayudar al compañero. Tenemos buen equipo como para hacer algo mejor. Es un punto ante un rival que nos ha puesto las cosas difíciles".

Antes de concluir, quiso hablar algo más de lo negativo de este mal partido: "Son acciones en las que se falla, en el segundo posiblemente podría haber hecho más, me ha dado la sensación de que el balón pasaba cerca de mí. El fútbol son momentos, si un compañero está mal, pues hay que animarle".

Por último, comentó el partido de Copa del Rey: "El chip siempre está en ganar, el equipo está haciendo un gran trabajo. Damos motivos para ilusionarse a la gente, el chip será de ir a ganar, como siempre. Si le toca jugar a Carlos, sé que lo hará genial".