Alineaciones del Sporting de Gijón - Málaga CF

Un único cambio en el once de José Alberto con respecto al partido del pasado fin de semana en Ponferrada. Luis Muñoz vuelve al once, como era esperado, aunque el hombre que se queda en el banquillo por él es Roberto. Jozabed se mantiene en el once y actuará como hombre adelantado junto a Brandon. Sekou Gassama es suplente.

En el once del Sporting, leves modificaciones. Milanovic ocupa el puesto de lateral que deja Rosas. Gaspar Campos parte desde el banquillo y su lugar lo ocupa José Luis Rodríguez.

Alineación del Sporting de Gijón

Mariño; Milanovic, Babin, Marc Valiente, Pablo García; Gragera, Pedro Díaz; Aitor García, Fran Villalba, José Luis Rodríguez; y Djuka.

Alineación del Málaga CF

Dani Martín; Víctor Gómez, Peybernes, Juande, Javi Jiménez; Paulino, Luis Muñoz, Escassi, Kevin; Jozabed y Brandon.

Banquillo del Sporting de Gijón

Cuéllar, Kravets, Borja López, Nacho Méndez, Campuzano, Berto, Berrocal, Rivera, Pablo Pérez y Gaspar.

Banquillo del Málaga CF

Dani Barrio, Javi Jiménez, Lombán, Ramón, Jairo, Antoñín, Genaro, Ismael, Calero, Sekou Gassama, Ismael Gutiérrez y Roberto.