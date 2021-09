Orgullo y gloria (16:00)

La imagen que se mostró en Ponferrada no gustó. Es obvio dado el resultado final de un partido en el que el equipo se alejó mucho del juego y la identidad que venía mostrando jornadas atrás. Se espera que sea una raya en el agua y que ante el Sporting de Gijón en El Molinón, en la segunda salida consecutiva ante un coco, el equipo responda y tire de orgullo, como decía José Alberto López horas antes en rueda de prensa.

Desconectar a este Málaga tan enérgico, comprometido y exigente no parece sencillo. Que la Ponferradina lo lograra no cambia las cinco jornadas previas donde el equipo compitió siempre y regaló minutos de buen fútbol, eléctrico y atractivo, sobre todo como local. El equipo de José Alberto López genera muchas ocasiones y está logrando limitar en este mismo aspecto a sus oponentes.

De hecho, es por esto mismo por lo que no se plantea en principio un cambio en el esquema y, posiblemente, tampoco ninguna revolución en su once José Alberto. Hacía alusión a ello durante la comparecencia previa al choque ante el Sporting, que el equipo estaba funcionando en términos ofensivos y solo había que ajustar lo sucedido en El Toralín. En cualquier caso, la inclusión en la convocatoria de Sekou Gassama podría dar pie a su aparición aunque probablemente se sea paciente con él y se le den minutos progresivamente, saltando desde el banquillo.

Otro que vuelve es Luis Muñoz. El centrocampista malagueño es una de las grandes noticias. Su ausencia en la pasada jornada pesó, es uno de los jugadores a los que mejor le encaja este estilo de juego y su trabajo en la medular es importante. La pareja que hace con Escassi en el 4-4-2 hace mejor a ambos; las alternativas a estos no han cuajado tan bien como ellos.

El Málaga esperará a un rival que querrá dominar y que asegura un ritmo alto, algo que le asemeja a los blanquiazules. El Sporting de David Gallego es muy reconocible, no solo por juego e identidad, sino también porque gran parte de su once titular es continuista con respecto a la pasada temporada. La única baja segura es la de Guille Rosas, que no estará en el lateral diestro. Milovanov apunta a ocupar su puesto. Djuka será el hombre a seguir, uno de los grandes artilleros de la pasada campaña con 22 goles. Aunque en estas primeras seis jornadas, de las que disputó cinco, el ariete solo ha hecho un gol. Fran Villalba, con dos, es el pichichi del equipo.

No se debe olvidar el simbolismo que tiene el partido para José Alberto, que regresará a El Molinón por primera vez desde que se marchó en diciembre de 2019. La temporada pasada no pudo dirigir al Mirandés en su visita al feudo rojiblanco ya que coincidió con el agravamiento del Covid-19, cuando tuvo que ser ingresado. Sus años en Mareo y su ascenso al primer equipo están grabados a fuego en su trayectoria como entrenador y será, sin duda, su partido más especial.

El Molinón, del que se espera que roce el lleno que está permitido en estos momentos por las restricciones sanitarias, será una olla a presión para este partido. Unos 14.000 abonados están asegurados para la cita y están a la venta alrededor de 2.000 entradas que supondrá la asistencia más importante a la que se someterá este Málaga CF 21/22.

Sin duda será uno de los partidos más atractivos de la jornada entre dos equipos que marcan un ritmo alto de juego y exigen al rival a pensar muy rápido. La presión y quién concede menos errores se antoja determinante para inclinar la balanza hacia uno u otro lado.