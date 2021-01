Altas, bajas y posible once del Málaga CF ante el Real Oviedo

Los 120 minutos del partido de Copa ante el Real Oviedo no pasaron factura inmediata en el seno del Málaga. No hay problemas físicos, solventado el susto que dio Juan Soriano por ese duro golpe que recibió de Obeng y que le impidió seguir en el partido.

"Jozabed e Hicham están entrenando con cargas superiores poco a poco. A lo mejor están, hay que ver el tema de protocolos. Hoy no hemos podido hacer un entrenamiento normal por el césped. Jozabed no ha tenido ninguna molestia que pueda impedir participar mañana. Hay gente que ha jugado 120 minutos el miércoles, otra que descansó. Mañana parece que podemos estar un poco más holgados con el tema de las fichas profesionales", decía, con alivio y tocando madera, Sergio Pellicer.

"Tenemos que valorar que dimos descanso a varios jugadores, habrá jugadores de inicio el miércoles que tendrán que repetir, también de los que salieron durante el partido", argumentaba Pellicer: "Pero es normal, ese proceso de partido de Copa nos lo tomamos como un entrenamiento. Si ganamos o perdemos mañana no será por el partido de Copa. Ganar ayuda a ganar a nivel mental. Pero no por haber ganado vamos a ganar otra vez. El pan para todos es la Liga, pero la Copa ilusiona porque es un escenario diferente. Somos una plantilla corta, pero amplia en el sentido de que hay muchos chicos apretando en el día a día, se ve en los entrenamientos. El rival también cambió a jugadores que saldrán mañana, salvo Nieto, Rodri y Blanco creo que el resto estarán mañana".

"No hay excusas, será un once competitivo, pensando en la victoria. Habrá varios cambios, pero por obligación y necesidad. No hay titulares y suplentes en este equipo, hay más o menos protagonistas. Pero es una rueda que gira y hay que buscar los estados óptimos de forma. Necesitamos de todos para el beneficio del colectivo", decía Pellicer.

Parece claro que Dani Barrio, Isma Casas, David Lombán, Cristo, Luis Muñoz, Ramón Enríquez y Joaquín Muñoz serán titulares. Los seis últimos no jugaron en el partido de Copa. También Escassi y Yanis Rahmani parece fijos. Quedarían dos plazas, con Cristian, Caye y Chavarría como favoritos aspirando a ellas en función del sistema que decida Pellicer. Aunque no se ofreció lista, Matos es el único jugador descartado para el partido ante el Oviedo.