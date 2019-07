Era enero cuando se publicaba en este periódico que la relación entre Álvaro Fernández, portero internacional de la Academia, y el Málaga estaba rota. El club le comunicó que no jugaría más si no renovaba su contrato (llegó en 2016 procedente desde el Real Madrid y firmó por tres años) y así sucedió. Permaneció inédito en 2019, aunque ello no ha obstado para que la Federación siga apostando por él. Integra la lista de la selección española sub 19 que compite desde este fin de semana en el Europeo.

Internacional desde abajo, campeón de Europa y subcampeón del mundo sub 17, ganador de los Juegos del Mediterráneo, Álvaro era considerado un proyecto muy serio en el seno del club. Pero no se llegó a un acuerdo para su renovación. Y sus agentes decidieron que era el momento de llevarlo a otro club. El propio portero se despedía con elegancia a través de las redes al acabar su contrato.

En la misma lista oficial para viajar al Europeo ofrecida ayer por la Federación aparecía Álvaro como jugador del Málaga, pero justo ayer se hizo oficial su fichaje por el Celta de Vigo. El equipo gallego le ficha para ser portero del filial, pero con opciones para formar parte del primer equipo. Firma por tres temporadas con opción a dos más.