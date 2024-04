Amin: más de 30 entradas para su debut en La Rosaleda en el Málaga-Murcia

Amin Abadarán Bouzaig (1997) jugará por fin en el estadio de La Rosaleda. Lo hará con la camiseta del Real Murcia pero acompañado por los suyos. Más de 30 entradas lleva ya compradas para la cita del domingo contra el Málaga. Aunque su infancia la pasó en Torremolinos desde que tiene uso de memoria, el delantero pimentonero recuerda cuando su padre le llevaba al estadio de Martiricos a ver partidos del conjunto blanquiazul.

Lleva una década fuera de su casa desde que Antonio Montero Nene, su "padrino" y hombre de confianza, atisbara algo especial en él con apenas 16 años, cuando le hizo debutar en Tercera. "Le tengo mucho aprecio, es mi padrino futbolístico, siempre me ha dicho que valgo para esto y que siga trabajando día a día. Tengo una relación muy directa y hablamos todas las semanas. Le pido consejos para mejorar como futbolista”, contó en SER Deportivos Málaga.

Pasó por el Juventud de Torremolinos y el Puerto Malagueño. También por el Glasgow Rangers. Pero su última experiencia en el Ourense le catapultó de Segunda RFEF a Primera RFEF. No fueron pocos los equipos que se interesaron por él: Ceuta, Antequera, Linares, Algeciras... Hasta el Málaga tuvo informes sobre él que quedaron en nada porque no parecía entrar en los planes de la dirección deportiva pese a necesitar un delantero.

Venía de meter más de una decena de goles en el conjunto gallego, al que dejó líder de su grupo en Segunda RFEF. Finalmente fue el Real Murcia el que apostó más fuerte por él, pagando los 25.000 euros que tenía en su cláusula de rescisión y garantizándole un contrato más acorde a un jugador de su nivel. "Hice una primera vuelta muy buena, metí 13 goles. Bastantes equipos de Primera RFEF se pusieron en contacto conmigo y me decanté por el Murcia. ¿El Málaga? Hubo interés pero no llegamos a ningún acuerdo. Hubo alguna pregunta, no fue más allá”, confesó.

Sigue al Málaga CF

“He visto bastantes partidos del Málaga. Es muy buen equipo, uno de los candidatos a estar en play off, estamos hablando de un histórico. Veo muy buen futbolista a Manu Molina. Uno de los jugadores a vigilar por nuestra parte. Roberto es un gran delantero, ahí están las cifras, esperemos que contra nosotros tenga un mal día. Va a ser un partido de play off", aventuró Amin, para el que esta parada en Málaga no es cualquier cosa: "Voy a ir con toda la tranquilidad del mundo, va a estar mi gente. Intentaremos conseguir los tres puntos. ¿Estadio lleno? A mí eso no me afecta, estoy centrado en el partido y en ningún momento pienso en el aforo que hay, no me desenfoco".