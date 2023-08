Andrés Caro, rumbo al Betis B

Andrés Caro pondrá rumbo al filial del Betis para competir la próxima temporada en calidad de cedido en Segunda RFEF. El rinconero, con contrato con el Málaga CF hasta 2025, tenía por escrito que debía ser jugador del primer equipo. Con el filial en Tercera RFEF no quedaban muchas opciones una vez se constató que en el primer equipo no va a tener demasiadas oportunidades. Están por delante Juande, Galilea y Monte. Y también se ha empleado a Genaro en esa posición durante la pretemporada. También está ahí Moussa, otro canterano, aunque sus sensaciones no fueron demasiados buenas, aún en vías de alcanzar su mejor nivel tras varios meses lesionado.

El defensor central malagueño ya se entrenaba aparte del grupo y levemente en la sesión de este martes, con permiso de la entidad, mientras aguarda el acuerdo definitivo con la entidad verdiblanca, que buscaba reforzar a su segundo equipo, que será dirigido esta temporada por un malagueño, Alberto González. El de Tolox hizo una gran temporada el año pasado con el Linares en Primera RFEF pero le sedujo la oportunidad de estar en el Betis, que está aumentando su apuesta por la cantera, invirtiendo en instalaciones y en jugadores (cada vez hay más en selecciones inferiores).

Caro es un jugador en el que el Málaga tiene aún expectativas. Sólo tiene 19 años, ha jugado con la selección española de su edad y ha intervenido en 10 partidos a lo largo de las tres últimas temporadas en el primer equipo, sin encontrar regularidad arriba pese a ser habitual en las convocatorias. En este periodo jugó puntualmente en el filial. Miembro de aquel equipo juvenil campeón de Liga que llegó a la Final Four y tuteó al Barça de Gavi, ahora afronta un paso en su carrera importante saliendo de Málaga para adquirir madurez.