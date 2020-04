Año y medio de calvario en Wolfsburgo

Se marchó de La Rosaleda como uno de los mediocentros más prometedores del fútbol español. Ignacio Camacho (Zaragoza, 1990) jugo seis temporadas y media en el Málaga y se marchó en el verano de 2017 al Wolfsburgo alemán por 15 millones de euros después de 199 partidos oficiales con el conjunto andaluz al que llegó con apenas 20 años. Ahora el mediocentro sigue intentando superar su particular calvario con las lesiones que le han alejado del césped en el último año y medio.

Después de 11 partidos como titular nada más llegar a la Bundesliga, una complicada lesión de tobillo le dejó sin temporada después de casi medio año de recuperación. En la campaña siguiente, seis envites como titular y otra grave lesión de tobillo. Su último encuentro fue en septiembre de 2018 y desde entonces trata de recuperarse para volver a los terrenos de juego. Su llegada al Wolfsburgo fue más que una apuesta, con bastantes ofertas para abandonar un Málaga que necesitaba hacer caja como cada verano, el conjunto alemán pretendía hacerse con un mediocentro en un buen momento de su carrera y que estaba llamado a marcar la diferencia en la zona ancha del conjunto verde.

A finales de marzo, la prensa alemana se hacía eco de que Camacho volvía desde España para iniciar el trabajo con el resto del equipo y que el propio jugador se sometería de manera voluntaria a una cuarentena de 14 días ya que España es junto con Italia el principal foco del coronavirus COVID-19 en la Europa continental. Sus compañeros se entrenan desde comienzos de este mes por grupos y con bastantes medidas de precaución para evitar posibles contagios.

Su entrenador, Oliver Glasner llegó al equipo el pasado verano y tanto él como el director deportivo del equipo Jörg Schmadtke eluden presionar al jugador con su retorno pero no le esperan antes de la próxima pretemporada. De momento, saber cuándo será la próxima pretemporada de cualquier competición es muy complicado, lo que está claro es que el Wolfsburgo espera que Camacho pueda recuperarse hasta el punto de volver a jugar.

El mediocentro maño cumple contrato con el conjunto alemán en 2021. Actualmente, a la Bundesliga le faltan por disputar nueve jornadas y el conjunto en el que milita el centrocampista ex del Málaga es séptimo en la clasificación peleando por meterse en los puestos que dan opción a jugar la Europa League. Está a un solo punto del Schalke 04 y a 13 del cuarto clasificado.

Ingresos tardíos

Recientemente, el Málaga recibió medio millón de euros fruto de la venta del jugador. Algo que el anterior y depuesto judicialmente director del Málaga Richard Shaheen se apuntó como mérito por su gestión. Cuando Málaga Hoy sacó a la luz la información que confirmaba que esa cantidad de dinero era procedente de la venta del mediocentro y no de la gestión directa del norteamericano, éste amenazó al 'Málaga Hoy' con no poder hacer su trabajo en La Rosaleda si no se retractaba de una información contrastada.