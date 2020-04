Laberinto burocrático

Sin ninguna certeza en cuanto a fechas o ingresos de cara a la temporada que viene, la Segunda División está sumida en un momento peculiar en lo referente a la organización económica de los clubes. LaLiga recomendaba hace justo diez días acogerse a la fórmula de los Expedientes Temporales de Regulación de Empleo (ERTE) para evitar el colapso económico en las cuentas de la mayoría de equipos y prácticamente la mitad de la competición le ha hecho caso, pero aún restan muchos equipos que no se han pronunciado y otros que han optado por fórmulas distintas para aliviar los pagos. El Málaga espera, sus condiciones particulares y la falta de información con respecto a los parámetros que deberá de cumplir en una hipotética próxima campaña mantienen un compás de espera en Martiricos.

Intervenido, el club blanquiazul ha visto como en los últimos días varios jugadores han manifestado en distintos medios su disposición a negociar bajadas de sueldo con el club. Desde hombres como Juanpi con fichas altas en la plantilla hasta otros como Tete Morente que están en la disciplina malacitana por el salario mínimo en la competición. Sin saber cómo debe de planificarse, el Málaga pierde enteros en las negociaciones de rebajas de sueldo. No puede saber cómo ofrecer rebajas de sueldos o extensiones de contrato o si podrá inscribir nuevas fichas profesionales con jugadores que acaban contrato. Es el caso de Luis Muñoz que manifestó a Málaga Hoy su intención de esperara al Málaga para ver si renueva o no y que como Keidi Bare tiene pendiente su paso a profesional siempre y cuando lo permita la competición, entre en los parámetros económicos y no tengan ninguna posibilidad de que se queden fuera de la inscripción como ocurrió el pasado mercado estival con Mula o Iván Rodríguez.

Además, las inscripción de jugadores aún no se sabe cuándo será después de que ayer mismo dirigentes de la Fifa confirmasen que no se abrirá el mercado de fichajes a partir del 1 de julio como normalmente se hace. El parón por la pandemia cambiará las fechas de incorporaciones y las ventanas para fichar pero aún no se sabe cómo. No se podrán prorrogar los contratos, pero tampoco inscribir nuevos jugadores. “Si una cesión finaliza el 30 de junio el jugador, teóricamente, debería volver a su club pero la ventana de inscripción no estaría abierta y no se le tramitaría la ficha. Puede haber varias ventanas. Va a depender del inicio y del final de cada competición. La idea es que las ventanas acaben justo antes de empezar cada campeonato y no tienen por qué coincidir”, dijo en la Cope el director legal de la Fifa Emilio García Silvero.

Son sólo algunos puntos a tener en cuenta para resolver el rompecabezas blanquiazul. Renegociar contratos y estructurar la plantilla en base a los efectivos que ya tiene y que encajan en la idea de club para el futuro es un paso obvio que no podrá afrontar el Málaga con todas las garantías hasta que no tenga una idea más o menos clara de sus condiciones para el próximo curso. Algo muy difícil de conseguir en medio de la crisis provocada por el coronavirus COVID-19.

Por eso la opción de ERTE en el equipo de Martiricos no está descartada, tampoco una opción mixta que incluya renegociación y ERTE –puede ser una reducción de jornada y emolumentos o suspensión de los contratos hasta que pase el estado de alarma – en función de las necesidades del club. Lo cierto es que los blanquiazules permanecen entre el grupo de equipos que espera, consciente de que la venta de Antoñín ha servido para tener los pagos comprometidos de esta campaña casi resueltos y de que aún quedan opciones legales que aclarar al margen de lo esencial: saber si la pandemia remitirá dejando opciones a planificar la reactivación segura de los espectáculos deportivos. Complicado, los choques a puerta cerrada parecen a día de hoy la primera opción a tener en cuenta.

En cualquier caso, sin saber si se acaba o no la competición y con pocas incógnitas resueltas –extensiones de contrato masivas o fechas de inscripción de jugadores– la espera es la opción que sigue el Málaga de momento junto a casi la mitad de conjuntos de Segunda División. Racing de Santander, Albacete, Las Palmas, Lugo, Elche y Ponferradina ya se han acogido a un ERTE. El Almería ha acordado con su plantilla adelantar las vacaciones a estas semanas de parón por estado de emergencia. Zaragoza y Tenerife han alternado ERTE con negociación de salarios a la baja. El resto aún espera.