Cuatro partidos de sanción a Izan Merino

Izan Merino ha sido castigado con cuatro partidos de suspensión después de la expulsión que sufrió el pasado fin de semana en el enfrentamiento provincial entre el Atlético Malagueño y el Juventud de Torremolinos. El canterano vio la roja directa en el minuto 65 después de propinar un puñetazo en la barriga a un adversario. El ente federativo, tras la redacción del acta, decidió aplicar esa sanción ejemplar.

En principio, el Málaga no va a presentar ningún tipo de recurso para rebajar la sanción al joven futbolista porque a efectos prácticos no le va a repercutir en modo alguno. El jugador suele entrar en las convocatorias de Sergio Pellicer y ante la inminente cita de Copa del Rey podía tener minutos de calidad con el primer equipo. Como está citado para el Mundial sub 17 con España, todo es irrelevante. Se marcha este domingo 29 y podría estar más de un mes fuera si llegase a la final.

Dos malagueños en La Rojita

Izan Merino jugará el Mundial sub 17. El malagueño ha sido elegido para participar en el evento universal que se celebrará en Indonesia. El seleccionador, José Lana, ha hecho oficial la lista de 21 futbolistas que viajarán a Indonesia para enfrentarse al gran reto de levantar el único título Mundial que le falta a España y el jugador del Málaga, asiduo con el combinado nacional de esta categoría desde finales de la temporada pasada, cuando jugó ya el Europeo de la categoría en el que se llegó a semifinales y se consiguió el billete, ha visto premiado su trabajo y polivalencia para jugar en la zaga, en la banda o en el medio con un estimulante premio, el de competir con los mejores jugadores de su edad en el mundo. Una gran experiencia, aunque ello propiciará que durante el próximo mes no esté ni con el filial ni ayudando al primer equipo, con el que ha ido convocado en varias ocasiones.

No será Izan el único malagueño que esté en la lista. También está citado el jugador del Atlético de Madrid Dani Muñoz, que formó parte de la Academia también y que como infantil marchó rumbo a la capital. Es un lateral izquierdo de proyección alta que también es asiduo como internacional en la categoría.

Encuadrado en el Grupo B, el combinado nacional se verá las caras con Canadá, Malí y Uzbekistán en la fase de grupos de la gran cita mundialista que comienza el viernes 10 de noviembre y tiene fijada la gran final está fijada para el 2 de diciembre. Un torneo que contará con 24 selecciones participantes de seis confederaciones diferentes (UEFA, Conmebol, CAF, AFC, OFC y Concacaf).