El Málaga prepara el derbi de Antequera con lo justo

El Málaga está preparando el partido del próximo domingo contra el Antequera con lo justo. Sergio Pellicer tiene en el dique seco a día de hoy a cuatro jugadores importantes como son Luca Sangalli, Víctor García, Juande y Moussa Diarra. Además, Ramón Enríquez sigue avanzando en su proceso de recuperación y está cada vez más integrado en el grupo, pero ya avisó el técnico acerca de su estado y no quiere arriesgar.

En el parte del Málaga ya no aparecen los nombres de Juan Hernández (que ante el Castilla ya tuvo algunos minutos) y tampoco el de Haitam Abaida. Pellicer también se pronunció acerca del extremo, a quien no quiso arriesgar pero no se descarta que en El Maulí pueda producirse su regreso.

Para completar las sesiones se está tirando de jugadores de la casa, como es habitual. Estuvieron nuevamente los fijos como el portero Adrián Pereda, Murillo, Antoñito Cordero, Izan Merino (que está citado para jugar el Mundial 17 con España y acaba de ser sancionado con cuatro partidos de suspensión) y los dos jugadores que ya estuvieron en el entreno anterior como Recio y Rafita.

El conjunto malacitano se volverá a entrenar en el Campo de la Federación Malagueña este viernes 27 de octubre a partir de las 10:30 horas.

Entradas para el Málaga-Córdoba

El Córdoba CF será el próximo rival del Málaga CF en La Rosaleda, cita especial en Martiricos el próximo 5 de noviembre (20:00 horas). Se espera un buen desplazamiento desde la ciudad califa, vínculo que siempre ha sido especial entre las dos ciudades, y entre dos clubes que ahora unen lazos para facilitar esa gran atmósfera que se vivirá en el templo blanquiazul. El Córdoba recibirá un paquete de 1.000 entradas a un precio de 15 euros, ya aceptadas por el Málaga en unas conversaciones que se mantienen desde hace días, según ABC. Condiciones que se mantendrán cuando el Málaga visite El Arcángel, partido de la segunda vuelta, trabajo de previsión que queda bien atado, y donde seguro que habrá nueva avalancha blanquiazul porque es uno de los estadios más icónicos de la categoría de bronce.