Antoñín, convocado por la sub 21

La selección sub 21 jugará frente a Macedonia del Norte un encuentro de la fase de clasificación del Europeo de Hungría y Eslovenia-2021. El partido tendrá lugar en Skopje, el jueves 3 de septiembre a partir de las 18.45 horas. Será el unico encuentro que la selección sub 21 dispute en la ventana del mes de septiembre y será su vuelta a los terrenos de juego, desde el pasado mes de noviembre, ya que los partidos que se iban a disputar en las fechas FIFA de marzo fueron aplazadas por la pandemia del COVID-19.

Esta será la primera convocatoria para el delantero malagueño con las categorías inferiores de la selección. Fue traspasado por 1.5 millones de euros, con un porcentaje de una futura venta. Contribuyó con un gol, su primero en Primera, a la clasificación del Granada para la Europa League. Antoñín nació en 2000, así que aún tiene otro ciclo más para acudir a la sub 21, el tope de edad ahora es para los nacidos en 1998. No hay abundancia de delanteros en el balompié español y por ahí se le abre una vía al de La Palmilla para crecer y hacerse un hueco. El próximo verano coinciden el Europeo sub 21, los Juegos Olímpicos y la Eurocopa, si pueden celebrarse, y se pueden necesitar refuerzos.

A lo largo de la historia han jugado con la sub 21 una veintena de jugadores malagueños: Isco, Kepa Blanco, Salguero, Fernando Hierro, Fernando, Kiko Olivas, Samu Castillejo, Alexis, Fernando Peralta, Dani Pacheco, Santi Aragón, Sergio Santamaría, Ángelo Navas, Canilas, Paco Pineda, Recio, Baena, Manolo Hierro, Junior Firpo y Brahim. Precisamente este último, futbolistas del Real Madrid, está en edad aún de acudir, pero no aparece en las últimas convocatorias de Luis de la Fuente, que le demanda continuidad en el juego. Si Antoñín debuta en Macedonia del Norte, engrosará a este grupo.