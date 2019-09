El Carlos Belmonte fue el lugar en el que Antonio Cortés, conocido futbolísticamente como Antoñín, dio sus primeras patadas al balón como jugador del primer equipo del Málaga. Albacete quedará grabado en la memoria del canterano, que ha vivido un largo viaje para alcanzar este objetivo. ¿El siguiente? Debutar con la blanquiazul en su estadio, La Rosaleda.

"Ese ha sido el sueño siempre desde pequeño, jugar un partido en La Rosaleda. Al final todos los malagueños luchamos por eso, por jugar en el equipo de nuestra ciudad. Es un sueño que tengo desde pequeño y quiero cumplirlo", reconocía el joven malacitano a los medios del club tras cumplir el primero de sus objetivos, debutar con la blanquiazul: "Antes de saltar al campo me vinieron a la mente mil recuerdos que tenía desde pequeño. Cada entrenamiento, cada partido… luchando por un sueño. Al final tuve la oportunidad la semana pasada, lo conseguí y estoy muy contento".

Sobre Víctor Sánchez del Amo, hombre artífice de su debut, Antoñín desvela que es "una persona muy cercana y cariñosa". "Es muy cariñoso con todos los jugadores, no solo conmigo. Es muy cercano. Me dijo que tranquilo, que lo hiciese como lo llevo haciendo todos estos años, que no cambiara nada, que como siempre", aseguraba. Y así fue.

Ha sido un camino largo el de la formación de Antoñín. Criado en el 26 de Febrero, aprendió de la mano de Luis Muñoz: "Para mí es como un hermano, llevo desde pequeño criado con él en el CD 26 de Febrero y estábamos todos los días juntos". Después tuvo una exigente y difícil experiencia en Alemania en el Schalke 04: "Fue una experiencia corta, pero fue una experiencia más en mi vida, aunque un poco complicada. La barrera del idioma, era muy pequeño, estaba solo, fue una experiencia dura, pero un experiencia más. También es cierto que es un club en Alemania muy admirado, con buenos jugadores y buena cantera".

De vuelta en Málaga, Antoñín tiene infinidad de anécdotas con otros compañeros de La Academia que ahora buscan una oportunidad con el primer equipo como él: "Hugo, Ramón, Kellyan, Hicham… tengo mil recuerdos en los hoteles, viajes, entrenamientos en la Copa de Campeones con ellos".

"Soy un jugador con velocidad, luchador, nunca doy un balón por perdido. Desde pequeño me enseñaron a eso, a luchar por cada balón", se definía el malagueño que desvelaba algún consejo extra que le lanzó Víctor: "El míster el día de mi debut me dijo: confía en ti, cógela y piensa en lo que tú quieras, como cuando eras pequeño. Esas son mis virtudes, entonces yo intento aprovecharlas". Además, reconoce que tiene como ídolo a Cristiano Ronaldo: "Tiene una mente muy ganadora, siempre quiere ganar y nunca perder. Me reflejo en él".