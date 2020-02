Antoñín fue uno de los nombres propios que salieron en la sala de prensa de La Rosaleda tras ser el descarte de Sergio Pellicer para el partido contra el Racing de Santander. El técnico explicó los motivos por los que no contó con el jugador, que parece estar muy cerca de poner rumbo al Granada: "Antoñín fue a la sesión de entrenamiento de hoy y me dijo que no tenía la cabeza. No estaba preparado a nivel mental para poder jugar y nosotros necesitamos a los jugadores al 100%. Por encima de jugadores y entrenadores está el Málaga Club de Fútbol". Además, Pellicer añadió: "Es digno de alabar su honestidad en ese aspecto, otro jugador no hubiera dicho nada".

"Entró en la convocatoria Renato con total tranquilidad y naturalidad. Esto es fútbol y sabemos como funciona y sobre todo nos alegramos de que hemos ganado con Antoñín y sin él. Más allá de todo está el equipo por encima de las individualidades", añadió el técnico respecto al 'Caso Antoñín'.

En cuanto a su posible salida en las próximas horas, Pellicer afirmó: "Ahora mismo es jugador del Málaga, lo único que intentamos en el día a día es hablar con los jugadores. Al final fue una situación que por una parte es entendible, pero tenemos que tener a los jugadores al 100%. Les preguntamos a los jugadores todos los días si están bien, a nivel físico y a nivel mental".

Para terminar, Sergio Pellicer señaló: "Cuando el entorno de los jugadores no lleva a estar centrado, que es lo que realmente necesitamos en un partido transcendental, pues como digo tenemos que tener a todos los jugadores al 100%, llámese como se llame. El martes tenemos entrenamiento y tendrá que venir a entrenar".